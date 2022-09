Venu Sq 2 porta un display AMOLED e una maggiore durata della batteria allo smartwatch quadrato di Garmin

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Garmin Venu Sq viene aggiornato con l'annuncio del lancio del Garmin Venu Sq 2. Il Garmin Venu Sq 2 passerà a un display AMOLED, offrendo funzionalità sempre attive e raddoppiando la durata della batteria rispetto alla versione precedente.

Il Garmin Venu Sq 2 passerà a un display AMOLED, offrendo funzionalità sempre attive e raddoppiando la durata della batteria rispetto alla versione precedente; si dice che il nuovo modello possa durare 11 giorni.

Il Venu Sq è stata una strana aggiunta alla famiglia Venu. Avendo deciso di offrire un rivale agli altri smartwatch, il Venu ha preso tutta la tecnologia di Garmin per il fitness e l'ha rivestita con un display AMOLED.

Il Venu Sq ha quindi adottato il nome della famiglia, ma con un approccio "leggero". Era stato progettato per essere uno smartwatch Garmin più economico e accessibile, adottando anche lo stile del display quadrato dell'Apple Watch, ma era LCD.

Il passaggio al Garmin Venu Sq 2 significa che ora c'è un display AMOLED con risoluzione di 320 x 360 pixel e dimensioni di 1,41 pollici, leggermente più grande rispetto al Venu Sq originale.

L'aumento della durata della batteria è piuttosto notevole, in quanto le dimensioni dell'orologio sono praticamente le stesse della versione precedente, ma Garmin ha aggiunto 5 giorni di autonomia in più - qualcosa che vorremo sicuramente testare in una prossima recensione.

Per il resto, il Garmin Venu Sq 2 sembra essere molto simile agli altri dispositivi Garmin. Presenta praticamente le stesse caratteristiche e funzioni dei precedenti dispositivi Venu, consentendo il monitoraggio del fitness e dello stile di vita, ma con funzioni convenienti come Garmin Pay. L'aggiunta è il supporto per gli allenamenti HIIT.

Anche in questo caso saranno disponibili due versioni del dispositivo, il modello normale e quello che offre il supporto per la musica offline da servizi come Spotify, Amazon Music e Deezer.

I prezzi sono di 249,99 dollari per la versione normale e 299,99 dollari per l'edizione musicale. È disponibile da subito.

