Garmin Enduro 2 potrebbe essere perfetto per le gare veramente lunghe

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Garmin ha presentato l'Enduro 2, una nuova versione del suo smartwatch per la resistenza che sarà perfetta per chi ha in programma una gara o un'avventura particolarmente intensa.

Con un'enorme durata della batteria di 150 ore anche con la modalità GPS attivata, sarete in grado di navigare con fiducia attraverso le ultramaratone e altre gare impegnative senza preoccuparvi di perdere energia. Senza GPS, l'autonomia è di ben 46 giorni prima di doverlo ricaricare.

L'aumento delle prestazioni della batteria è di circa il 40% rispetto al primo Enduro, che abbiamo recensito nel 2021, ed è favorito dall'aggiunta della ricarica solare, una specialità della linea Fenix fino a questo momento.

C'è anche una nuova torcia, la più luminosa di sempre in un orologio Garmin, per aiutarvi a percorrere i sentieri anche se il sole tramonta, mentre le mappe TopoActive integrate rendono la navigazione ancora più semplice, con controlli touchscreen per chi li preferisce.

Grazie al Wi-Fi integrato nell'orologio, caricare percorsi e mappe senza computer è più semplice che mai, e anche la guida durante la corsa è più sofisticata che mai. Vi dirà qual è la vostra prossima curva e vi consiglierà il vostro ritmo, tenendo conto della pendenza del vostro percorso per evitare di affaticarvi troppo in salita.

Una nuova e gradita funzione, chiamata Health Snapshot, vi permetterà di avere un rapido sguardo alle prestazioni del vostro corpo attraverso alcune metriche chiave come la frequenza cardiaca, la variabilità della frequenza cardiaca, il Pulse Ox, la respirazione e lo stress, che si aggiungono al sistema Body Battery di Garmin.

Apple watchOS 7: esplorate tutte le nuove funzionalità chiave di Apple Watch Di Maggie Tillman · 17 settembre 2020 Tutti i dettagli sulla prossima versione del sistema operativo di Apple Watch, watchOS 7.

Il Garmin Enduro 2 è disponibile da subito al prezzo di 1.099,99 dollari o 929,99 sterline, con un discreto aumento rispetto al modello precedente.

squirrel_widget_12854641

Scritto da Max Freeman-Mills.