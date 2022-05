Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il prossimo orologio Forerunner di fascia alta di Garmin è trapelato ancora una volta, e questa volta la fuga di notizie è accompagnata da specifiche piuttosto approfondite e da rendering e scatti di lifestyle dall'aspetto ufficiale.

Chi conosce la gamma Forerunner lo riconoscerà immediatamente. Ha una cassa completamente rotonda, un design piuttosto semplice e il solito sistema di controllo a cinque pulsanti, con un aspetto molto più semplice rispetto al Fenix o all'Epix.

L'orologio è apparso, ancora una volta, sul sito web di un rivenditore. La pagina è stata poi cancellata, ma non prima che gli utenti di Reddit fossero entrati in possesso delle immagini e ne avessero appreso le specifiche.

Secondo queste specifiche, il 955 sarà leggermente più piccolo dell'attuale 945. Si dice che avrà una cassa di 45,7 mm - anziché 47 mm - e peserà solo 53 grammi.

Sebbene sia presente il consueto sistema di controllo a pulsanti, il nuovo modello si unirà alla serie Fenix 7 offrendo un touchscreen per un ulteriore metodo di controllo.

Prima di essere rimossa, la pagina del rivenditore affermava anche che l'orologio può fornire fino a 15 giorni di batteria in modalità smartwatch e 42 ore di rilevamento continuo dell'attività GPS. Questo per il modello non solare. Si dice che esista una versione solare con una durata della batteria ancora maggiore.

Altri miglioramenti includono un nuovo "Training Readiness Score" che tiene conto del sonno, del recupero e del carico di allenamento e consente di sapere se è opportuno allenarsi con calma, riposare o se si è pronti per una sessione intensa.

A questo punto, il Garmin Forerunner 955 è il segreto peggio custodito nel mondo degli indossabili. Già a gennaio di quest'anno sono emerse fughe di notizie da parte dei rivenditori.

Ora, a distanza di quattro mesi, sembra che abbiamo così tante informazioni sul prossimo Forerunner di punta che Garmin potrebbe anche annunciarlo ufficialmente adesso.

Scritto da Cam Bunton.