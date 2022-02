Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Garmin ha annunciato la serie Instinct 2, smartwatch robusti progettati per resistere agli elementi.

Sono dotati di una durata della batteria impressionante, sono disponibili in più dimensioni e colori e offrono una varietà di funzioni per la salute, come VO2 Max, monitoraggio del ciclo mestruale, della gravidanza e dell'idratazione e la tecnologia di monitoraggio "Sleep Score" di Garmin .

La serie Instinct 2 è composta da 2 e 2S. Il 2 ha una lunetta da 45 mm e offre lo standard militare 810 per la resistenza termica e agli urti ed è classificato all'acqua fino a 100 metri, mentre il 2S ha una lunetta da 40 mm. Entrambi offrono un nuovo display in vetro ad alta risoluzione resistente ai graffi e sono disponibili nelle edizioni Instinct 2 Solar, standard (non solare), Surf, Tactical e Camo.

Ecco come differiscono ciascuna di queste edizioni:

Instinct 2 Solar: orologio dotato di energia solare che offre in particolare una durata della batteria illimitata in modalità smartwatch. Ora include anche Garmin Pay per i pagamenti in movimento.

orologio dotato di energia solare che offre in particolare una durata della batteria illimitata in modalità smartwatch. Ora include anche Garmin Pay per i pagamenti in movimento. Edizioni Surf: attività dedicate agli sport acquatici come surf, windsurf e kitesurf, nonché un widget maree, per tenerti aggiornato sulle condizioni dell'oceano. (Le edizioni Surf sono disponibili in Instinct 2 e Instinct 2S con o senza solare.)

attività dedicate agli sport acquatici come surf, windsurf e kitesurf, nonché un widget maree, per tenerti aggiornato sulle condizioni dell'oceano. (Le edizioni Surf sono disponibili in Instinct 2 e Instinct 2S con o senza solare.) Edizioni tattiche : popolare tra il personale militare, l'Instinct 2 Solar - Tactical Edition aggiunge funzionalità tattiche come Kill Switch, modalità Stealth, compatibilità con occhiali per la visione notturna, coordinate di posizione in doppio formato e modalità attività Jumpmaster. Disponibile in Coyote Tan o Nero.

: popolare tra il personale militare, l'Instinct 2 Solar - Tactical Edition aggiunge funzionalità tattiche come Kill Switch, modalità Stealth, compatibilità con occhiali per la visione notturna, coordinate di posizione in doppio formato e modalità attività Jumpmaster. Disponibile in Coyote Tan o Nero. Edizioni mimetiche: i motivi Graphite e Mist Camo ti consentono di mimetizzarti ovunque.

Con il programma Your Watch, Your Way di Garmin, puoi anche creare versioni Instinct 2 o 2S Solar personalizzate in una varietà di scelte di castone e cinturini, con oltre 240 diverse combinazioni di design.

La serie Instinct 2 di Garmin è anche compatibile con lo store Garmin Connect IQ, per accedere ad app, widget, quadranti, campi dati e altro ancora. Ma gli orologi sono precaricati con app e attività sportive, inclusa una nuova attività multisport che ti consente di passare da un'attività all'altra e continuare a visualizzare il tempo e la distanza totali. Inoltre, quando un orologio Instinct 2 è associato a Garmin Connect Mobile e viene rilevato un incidente, Garmin Connect Mobile può inviare un messaggio con il tuo nome e la tua posizione (se disponibile) ai tuoi contatti di emergenza.

La serie Garmin Instinct 2 è ora disponibile con un prezzo al dettaglio iniziale suggerito di £ 299,99 nel Regno Unito, $ 349,99 negli Stati Uniti .

Apple watchOS 7: esplorate tutte le nuove funzionalità chiave di Apple Watch Di Maggie Tillman · 17 settembre 2020 Tutti i dettagli sulla prossima versione del sistema operativo di Apple Watch, watchOS 7.

squirrel_widget_6561349

Scritto da Maggie Tillman.