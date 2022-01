Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il Garmin Venu 2 Plus, rivelato ufficialmente al CES 2022 , aggiunge funzionalità vocali alla serie di smartwatch Venu già di successo dell'azienda di fitness.

Ma non è tutto: il Venu 2 Plus, con la sua dimensione della cassa di 43 mm, è di dimensioni diverse rispetto al precedente Venu 2 (disponibile nelle dimensioni più piccole da 40 mm e più grandi da 45 mm).

Come il Venu 2, il modello Plus è uno smartwatch GPS con varie funzionalità di fitness al seguito. C'è il monitoraggio della frequenza cardiaca, la lettura dell'ossigeno nel sangue e ciò che Garmin chiama "ABC" (la combinazione di altimetro, barometro e bussola), che consente il monitoraggio della forma fisica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 o la registrazione per esercizi specifici.

Il grande vantaggio del Plus è la possibilità di effettuare chiamate direttamente dal polso, il tutto "premendo un pulsante", afferma Garmin. Venu 2 Plus è compatibile con Siri di Apple, Google Assistant o Bixby di Samsung, ma non c'è Amazon Alexa da trovare qui.

Il Venu 2 era il dispositivo più rivale di Apple che Garmin avesse realizzato, quindi l'aggiunta del controllo dell'assistente vocale Plus è chiaramente un grosso problema per il tipo di cliente lifestyle a cui il marchio punta questo orologio.

Il Garmin Venu 2 Plus è ora disponibile, con un prezzo al dettaglio suggerito di £ 399. Si tratta di un aumento di prezzo di quasi il 15% rispetto al suo predecessore, tuttavia, che data la sua età può essere potenzialmente acquistato per un taglio di quel prezzo, anche se meno la funzione di assistente vocale.

