Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Un'enorme perdita di orologi Garmin ha rivelato un'intera collezione di dispositivi di varie linee di prodotti, che dovrebbero essere lanciati presto, probabilmente intorno al CES 2022 a gennaio.

Per molti, il prodotto principale sarà il Garmin Fenix 7, la prossima generazione di Fenix che non vede un aggiornamento del numero di serie da più di due anni, a seguito di varie revisioni e aggiornamenti alla famiglia Fenix 6 lanciata per la prima volta nel 2019.

Dal punto di vista del design, guardando le immagini, non sembra che vedremo grandi modifiche al design rispetto a Fenix 6 . Ma se guardi da vicino li vedrai.

Ad esempio, invece di avere cinque piccole viti sulla smussatura attorno al display, le viti sono state spostate sulle alette del cinturino, suggerendo che la piastra metallica superiore si estenderà per coprirle. Anche l'accento rosso intorno al pulsante di avvio/arresto in alto a destra è diventato più evidente.

Le migliori app per Apple Watch 2021: 43 app da scaricare che fanno davvero qualcosa Di Britta O'Boyle · 20 dicembre 2021

Come sempre, ci saranno diverse dimensioni di Fenix 7, con la perdita che suggerisce che vedremo un 7X più grande e un 7S più piccolo (nella foto sopra), che saranno tutti disponibili come modelli solari, offrendo una maggiore durata della batteria.

È probabile che vedremo anche diverse combinazioni di colori e finiture, con il 7S trapelato in bianco/argento, bianco/oro rosa e nero (sotto).

Oltre alla serie Fenix, sembra che Garmin stia per lanciare anche una seconda generazione della sua gamma Instinct più economica. L'Instinct Solar è stato uno dei nostri fitness tracker senza fronzoli preferiti, grazie alla sua affidabilità e alle eccellenti prestazioni della batteria.

La seconda generazione presenta un design simile alla prima secondo le perdite e ha lo schermo LCD monocromatico con un display secondario rotondo più piccolo nell'angolo.

Solo i modelli in bianco e nero sono trapelati dell'Instinct 2, ma dato quanto sono colorati alcuni dei modelli attuali, sarebbe sorprendente non vedere i gialli, i rossi e i blu entrare nella gamma ad un certo punto.

Le estese fughe di notizie provengono dalla solita fonte - Roland Quandt di WinFuture - e, oltre alle linee Fenix e Instinct, includono anche il già citato Venu 2 Plus .

Questo nuovo modello di Venu continua con il display AMOLED che lo distingue dal resto della gamma Garmin e si dice che aggiunga un pulsante aggiuntivo per supportare la funzionalità del microfono, consentendoti di effettuare e ricevere chiamate al polso.

Oltre a questi tre orologi, è suggerito che vedremo anche un Garmin Epix di seconda generazione. E con il portafoglio di prodotti Garmin che include una miriade di diverse gamme e nomi di prodotti, è probabile che ne vedremo di più nel 2022.

Resta sintonizzato però. Il CES non è così lontano, quindi probabilmente avremo il quadro completo entro le prossime settimane.