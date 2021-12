Altre immagini di Garmin Venu 2 sembrano essere trapelate

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Abbiamo sentito allinizio di novembre che lultimo smartwatch Garmin potrebbe essere in arrivo, e infatti arriverà prima della fine del 2021, sotto forma di Venu 2 Plus. Quella finestra di rilascio sta diventando un po meno probabile ogni giorno che passa, ma chiaramente non è troppo lontana.

Ora sono trapelate più immagini dello smartwatch, che mostrano lorologio in dettaglio e da alcune angolazioni, per gentile concessione del leaker esperto Evan Blass su Twitter. Non ha commentato ulteriormente le immagini, suggerendo che al momento si tratta solo di una fuga visiva.

Tuttavia, anche questo ci dice molto: come notato l ultima volta che Venu 2 Plus è trapelato , cè un nuovo pulsante sul lato dellorologio, che porta il suo totale a tre. Apparentemente sarà abbinato a un interruttore del microfono per consentirti di parlare con lorologio, anche se non è chiaro se ciò coinvolga anche un assistente vocale.

Il design di Venu 2 Plus non si discosta molto dal Venu 2 in primo luogo, quindi sembra che questa sia uniterazione abbastanza minore su quel dispositivo, da cui il suo nome.

Cosè Pocket-lint daily e come si ottiene gratuitamente? Di Stuart Miles · 17 dicembre 2021

Ci saremmo aspettati che fosse un po più costoso grazie al microfono aggiunto, anche se è possibile che sarà venduto allo stesso prezzo del lancio di Venu 2, mentre il modello più vecchio ottiene un piccolo taglio di prezzo (non trattenere il respiro su quel fronte, però).

squirrel_widget_4543279