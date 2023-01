Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - Fossil ha annunciato l'orologio Gen 6 Hybrid Wellness Edition durante il Consumer Electronic Show (CES) di Las Vegas.

Il Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition ha un design che ricorda un orologio tradizionale, ma è dotato di una serie di funzioni intelligenti, tra cui uno speciale quadrante Wellness Gauge.

Il Gen 6 Hybrid Wellness Edition è dotato di un display E-ink a scala di grigi con retroilluminazione, di un pulsante home e di due pulsanti configurabili, oltre che di lancette e indici meccanici.

L'orologio è disponibile in tre colori, tutti con cassa in acciaio inossidabile da 44 mm e spessore di 11,4 mm. Tutti e tre i colori offrono una resistenza all'acqua di 3ATM e supportano tutti cinturini da 20 mm, quindi ci sono molte opzioni in termini di stili diversi.

Per quanto riguarda i sensori, sono disponibili il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio della SpO2 e la Gen 6 Hybrid Wellness Edition misura anche il VO2 Max. Altre caratteristiche includono un'enorme durata della batteria di due settimane grazie al display E-ink, la capacità di rilevare automaticamente gli allenamenti e la presenza di Amazon Alexa. Vale la pena ricordare che è presente anche la ricarica rapida, che consente di ottenere l'80% di carica in un'ora.

Il Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition sarà disponibile dal 5 gennaio 2023. I prezzi per il Regno Unito non sono ancora stati rivelati, mentre per gli statunitensi il prezzo sarà di 229 dollari.

Scritto da Britta O'Boyle.