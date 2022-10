Il primo orologio Wear OS 3 di Fossil è tutto dedicato al vostro benessere

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Fossil ha annunciato il suo primo orologio Wear OS 3, il Gen 6 Wellness Edition, insieme a una nuova app Wellness per il telefono che tiene traccia di tutto.

Il nuovo smartwatch Fossil sarà in vendita da lunedì 17 ottobre 2022 al prezzo di 299 dollari, anche se i prezzi internazionali non sono ancora stati confermati. L'aspetto è quello di una cassa da 44 mm con un display always-on da 1,28 pollici che offre tutti i dati che ci aspettiamo da uno smartwatch. La tecnologia interna è costituita da un chip Snapdragon Wear 4100 Plus, quindi niente Snapdragon W5 Plus, abbinato a 8 GB di memoria.

All'esterno, gli acquirenti possono scegliere tra tre opzioni di colore: nero, argento o oro rosa. Sono disponibili anche diverse opzioni di cinturino, tra cui scegliere. Per quanto riguarda gli orologi intelligenti, questo è uno dei più belli, soprattutto se vi piace il quadrante rotondo.

Per quanto riguarda il software, c'è l'ovvia aggiunta di Wear OS 3 e Fossil ha dichiarato di puntare su YouTube Music, Spotify e Facer come motivi principali per cui desiderare questo orologio. C'è anche Alexa, anche se l'Assistente Google non è menzionato da nessuna parte, quindi possiamo supporre che non sia incluso. Almeno non ancora.

Non sarebbe un orologio per il benessere se il Gen 6 Wellness non potesse tenere traccia di tutte le vostre cose, naturalmente. Il wearabke è in grado di monitorare la SpO2, il VO2 Max, le zone di frequenza cardiaca, il sonno, il livello di cardiofitness e molto altro ancora per coloro che vogliono sapere esattamente cosa sta facendo il proprio corpo. Tutto questo è supportato da una nuova app, che è il luogo in cui risiederanno tutte le nuove funzionalità di monitoraggio.

Se volete aggiungere il Fossil Gen 6 Wellness alla vostra vita, potrete farlo a breve - c'è anche un conto alla rovescia sul sito web di Fossil.

Scritto da Oliver Haslam.