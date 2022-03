Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Non sei più limitato all'Assistente Google se possiedi uno smartwatch Fossil Gen 6 e lo usi con un telefono Android. Invece, se preferisci, puoi configurare e avviare Amazon Alexa.

Secondo Fossil, tutti i suoi nuovi smartwatch Gen 6 , inclusi i prodotti Fossil, Skagen e Michael Kors , ora supportano la nuova app per orologi Alexa. Tieni presente che durante il lancio di Skagen Falster Gen 6 all'inizio di quest'anno, Fossil ha rivelato per la prima volta di aver collaborato con Amazon per portare Alexa "integrato" in alcuni smartwatch Wear OS. Ora, nella primavera del 2022, la funzionalità di Alexa sarà finalmente disponibile. Fossil ha anche anticipato che non vede l'ora di "espandere" Alexa sui suoi smartwatch. Ecco cosa devi sapere.

L'app Alexa Watch sugli smartwatch Fossil e Skagen Gen 6 ha introdotto silenziosamente il supporto per Alexa su Wear OS.

Per configurare tutto, devi autorizzare l'app Alexa Watch a utilizzare il microfono dell'orologio. Devi anche scaricare l'app mobile Alexa su uno smartphone Android e utilizzarla per collegare l'app e il tuo smartwatch al tuo account Amazon. Durante la configurazione è necessaria una connessione Bluetooth al telefono. Inoltre, affinché Alexa sull'orologio funzioni (come rispondere alle domande), il telefono deve essere connesso tramite Bluetooth, poiché Alexa sull'orologio comunica con l'app Alexa sul telefono per elaborare le domande.

Amazon

Apri l' app dell'orologio Alexa sull'orologio Fossil.

Premi "Avanti" per iniziare e consentire le autorizzazioni.

Continua la configurazione sull'app mobile Alexa . Apri l'app mobile Alexa sul tuo telefono. Nell'app Alexa Mobile, vai su "Altro" nell'angolo in basso a destra. Fare clic su Aggiungi dispositivo. Scorri verso il basso per selezionare Smartwatch. Seleziona il tuo orologio Fossil e fai clic su "Collega il tuo orologio Fossil ad Alexa".

Completa la configurazione sull'app Alexa Watch sull'orologio. Apri l'app Alexa Watch sull'orologio. Configura il tuo pulsante pusher/hardware. Fare clic su "Vai alle impostazioni". In "Personalizza il tuo pulsante hardware", scegli la posizione preferita per accedere ad Alexa.

La configurazione è completa.

Hai la possibilità di accedere ad Alexa sullo schermo dell'orologio, anche dall'app Alexa Watch e da Alexa Tile, o configurando uno dei pusher.

Una volta accoppiata, l'app Alexa Watch ti suggerirà di impostare un pulsante di scelta rapida per avviare l'assistente vocale di Amazon, perché non è sempre in ascolto come Assistant è su Wear OS.

Dopo aver scaricato l'app dell'orologio Alexa, puoi accedere al suo riquadro con uno scorrimento verso sinistra dal quadrante dell'orologio. Alexa Tile ti consente di avviare Alexa ed emettere comandi vocali. Potrebbe essere necessario aggiungere l'Alexa Tile all'elenco. Per aggiungere o riconfigurare riquadri, tieni premuto un riquadro qualsiasi.

Puoi anche accedere ad Alexa configurando i pusher. Puoi premere il pulsante della corona per avviare il selettore di app e individuare l'app dell'orologio Alexa. Per impostare l'avvio dell'app Alexa premendo il pulsante superiore o inferiore, vai su Impostazioni dell'orologio > Personalizzazione > Personalizza pulsanti hardware.

Una volta configurato Alexa, puoi usarlo sul tuo orologio Fossil e accedere a tutte le tue funzioni preferite di Alexa. Puoi riprodurre la tua musica, porre domande, tenere traccia degli ordini Amazon, controllare la tua casa intelligente e persino effettuare chiamate dall'orologio. Il tuo orologio deve solo eseguire l'app orologio Alexa e accoppiato con un telefono Android supportato che esegue l'app mobile Alexa.

"Alexa, ascolta i successi di oggi."

"Alexa, ascolta musica jazz."

"Alexa, chiama la mamma."

"Alexa, dovrei indossare una giacca oggi?"

"Alexa, come sarà il tempo domani?"

"Alexa, dov'è la caffetteria più vicina?"

"Alexa, aggiungi i popcorn alla mia lista della spesa."

"Alexa, ricordami di chiamare la mia famiglia alle 17:00."

"Alexa, imposta un timer per 15 minuti"

"Alexa, ordina i popcorn."

"Alexa, accendi le luci."

"Alexa, qual è il punteggio del super bowl?"

"Alexa, dimmi una barzelletta."

"Alexa, qual è la popolazione di New York?"

No, le risposte di Alexa non vengono lette ad alta voce. Vengono visualizzati solo sullo schermo.

L'app per orologi Alexa è un'esclusiva dei dispositivi Fossil Group Gen 6 di Fossil, Skagen e Michael Kors. Ora verrà precaricato su questi smartwatch. Può essere accoppiato con telefoni che eseguono l'ultima versione di Android (esclusa l'edizione Go e telefoni senza Google Play Store) nei paesi supportati. Attualmente, l'iPhone non è supportato.

Sì. L'app Alexa Watch non influisce sull'esperienza dell'Assistente Google. Continuerà a funzionare e fornirà le stesse funzionalità che ha sempre offerto sugli smartwatch Fossil.

Controlla la pagina delle FAQ di Amazon e la pagina delle FAQ di Fossil per maggiori dettagli.

Scritto da Maggie Tillman.