(Pocket-lint) - Durante il CES 2022 , Fossil Group ha annunciato di aver aggiornato uno dei suoi orologi Wear OS più popolari introducendo lo Skagen Falster Gen 6.

Mantiene praticamente la stessa formula di design delle precedenti generazioni Falster, fino al display AMOLED da 1,28 pollici. Ma ci sono alcuni cambiamenti. In effetti, la dimensione dell'orologio è leggermente più spessa a 11,5 mm. (In termini di larghezza, è 42 mm, o lo stesso del Falster 3 .) Anche l'anello di ricarica ha una tenuta migliorata, per impedire che gli anelli di metallo fuoriescano, cosa che sarebbe successa prima.

Fossil Group ha affermato che Skagen Falster Gen 6 supporta cinturini per orologi da 20 mm e viene fornito con uno in acciaio a maglie. Altre caratteristiche fisiche includono una corona rotante per un pulsante di accensione/principale e due pulsanti aggiuntivi che possono essere impostati dall'utente.

All'interno dell'orologio, c'è il chipset Snapdragon Wear 4100+ di Qualcomm, 8 GB di spazio di archiviazione e 1 GB di RAM. Altre specifiche includono resistenza all'acqua 3ATM, supporto per NFC e Bluetooth 5.0 LE, un sensore di frequenza cardiaca e una batteria da 310 mAh che può caricare rapidamente fino all'80% in 30 minuti.

Infine, Skagen Falster Gen 6 verrà aggiornato a Wear OS 3 più avanti nel 2022.

Per quanto riguarda i prezzi, Skagen Falster Gen 6 parte da $ 295. Sarà disponibile nel gennaio 2022 dalla stessa Skagen.