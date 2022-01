Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Chi non ama una buona collaborazione, eh? Ebbene, Fossil e Razer si sono uniti per annunciare un'edizione speciale al CES 2022 : lo smartwatch Razer X Fossil Gen 6.

L'edizione speciale ha lo stesso design del Fossil Gen 6 , con cassa da 44 mm, cinturino da 22 mm e piattaforma Qualcomm Wear 4100+, ma include alcuni extra speciali Razer.

La caratteristica principale che farà venire l'acquolina in bocca ai giocatori è l'aggiunta di quattro effetti di illuminazione Razer Chroma RGB personalizzabili, utilizzando l'uscita del display AMOLED da 1,28 pollici, mentre tre esclusivi quadranti Razer aiuteranno ulteriormente con il look unico.

Fossil / Razer

Ci sono anche due cinturini intercambiabili progettati su misura, entrambi negli iconici colori Razer - nero e verde (luminescente) - per garantire che l'edizione speciale appaia ogni parte dell'accessorio Razer.

È interessante notare che lo smartwatch Razer X Fossil Gen 6 sarà limitato a soli 1.337 pezzi in totale. Perché un numero così insolito? I fanatici di Razer lo sapranno già: questo è leetspeak per "Elite", lo stesso numero che Razer ha usato per i dispositivi in edizione speciale in passato, come il Razer Phone .

E quanto pagherai per una di quelle 1.337 edizioni speciali? Il prezzo negli Stati Uniti è fissato a $ 329, quindi solo un premio di $ 30 rispetto all'orologio standard .