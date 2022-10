Ecco come sarà l'app Fitbit per Wear OS

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'elenco del Play Store per l'applicazione Android di Fitbit è stato aggiornato e, oltre a mostrare una riprogettazione dell'app per telefono, mostra l'aspetto dell'app Fitbit per Wear OS al polso quando la si carica su uno smartwatch con la piattaforma di Google.

L'elenco dello store mostra diverse schermate dell'interfaccia utente dell'app Fitbit, che mostrano la maggior parte delle funzioni chiave dell'applicazione di fitness tracking.

In esse vediamo come appaiono le schermate per il conteggio dei passi giornalieri, il sonno, la frequenza cardiaca e l'attività al polso, tutte caratterizzate da un design molto in linea con quanto visto di recente con altre app Wear OS.

Uno di questi screenshot mostra quella che sembra una schermata di dati a metà allenamento, con la frequenza cardiaca - e le relative zone codificate a colori - in alto, poi altri dati come passi, calorie bruciate e durata dell'allenamento.

Sappiamo che Fitbit sarà una parte fondamentale delle capacità di monitoraggio della salute e dell'attività del Pixel Watch, il cui lancio è previsto a breve. L'arrivo di questa app sul Play Store con gli screenshot di Wear OS ci suggerisce che sarà possibile scaricarla anche su altri dispositivi Wear OS.

Una volta installata su un orologio, potremo avere un'idea più precisa del suo utilizzo, ma i dettagli e le funzioni mostrano che, come minimo, sarà un'offerta più completa dell'attuale app Fit di Google.

Scritto da Cam Bunton.