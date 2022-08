Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Fitbit ha annunciato una serie di nuovi prodotti, tra cui il Sense 2, che prende il posto del Sense come prodotto di punta dell'azienda.

Nonostante l'azienda sia ora di proprietà di Google - e il Sense 2 sia effettivamente considerato uno smartwatch - non è presente Wear OS, ma l'interfaccia utente è stata ridisegnata e presenta un design a piastrelle per facilitare la navigazione e la personalizzazione.

Il Sense 2 offre però una completa riprogettazione esterna rispetto al suo predecessore, con uno spessore inferiore del 10% e un peso inferiore del 15%, oltre a bordi più arrotondati e un approccio più morbido. Fitbit sostiene che il dispositivo ha un "centro di gravità più basso", per cui lo si noterà appena al polso.

Per quanto riguarda le funzioni, il Sense 2 ne offre molte, con le solite, tra cui il cardiofrequenzimetro, il sensore SpO2 e un nuovo sensore per monitorare la risposta del corpo e la gestione dello stress.

Tuttavia, il Sense 2 non si limita ad avvisare l'utente quando rileva un cambiamento, ma gli chiede anche come si sente, se felice, triste o una via di mezzo, e gli offre alcuni consigli per riflettere sul cambiamento.

Inoltre, il Sense 2 è dotato di 20 modalità di esercizio aggiuntive rispetto a quelle offerte dal Sense, tra cui Ballo e Sollevamento pesi, e di un nuovo quadrante per il profilo del sonno che vi dirà a quale animale assomiglia il vostro sonno, con sei opzioni potenziali tra cui un riccio.

Il Fitbit Sense 2 ha un'autonomia di sei giorni e costerà 269,99 sterline o 299,95 euro quando sarà in vendita. È disponibile in tre colori.

Scritto da Britta O'Boyle. Modifica di Chris Hall.