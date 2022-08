La linea 2022 di Fitbit è trapelata per intero

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Non abbiamo ancora assistito a nessun lancio di Fitbit nel 2022, ma le cose stanno per cambiare, con l'arrivo di tre nuovi dispositivi.

Un informatore affidabile. OnLeaks, insieme a 91Mobiles, ha mostrato alcune immagini ad alta risoluzione dei nuovi dispositivi.

Se siete amanti del design delle generazioni precedenti, la buona notizia è che i nuovi modelli hanno uno stile familiare, per la maggior parte.

Il Fitbit Sense 2 sarà disponibile nei colori Oro, Grafite e Platino e ha un'estetica molto simile al suo predecessore.

Mancano i dettagli relativi agli interni, ma possiamo notare la presenza di due fori su entrambi i lati del pulsante, presumibilmente utilizzati per i microfoni o gli altoparlanti.

Anche la lunetta ha un aspetto più liscio, con una finitura apparentemente più opaca rispetto al Fitbit Sense. Possiamo anche notare che le linee dell'antenna sono scomparse.

Il Versa 4 è simile, con le sole opzioni di colore Graphite e Rose, ma se il modello precedente è un esempio, ci aspettiamo di più.

Anche in questo caso si notano dei fori su entrambi i lati del pulsante, oltre a una lunetta liscia e senza bordi con un aspetto più opaco.

Non disponiamo di specifiche tecniche per questo modello, ma si prevede che il prezzo sia inferiore a quello del Sense 2 e che sia privo di sensore ECG.

Infine, abbiamo il Fitbit Inspire 3, mostrato in nero, rosa e giallo. Questo design si discosta in modo più radicale dal modello precedente.

Il nuovo modello sembra essere caratterizzato da un cinturino che avvolge l'intero tracker, in modo non troppo dissimile dalla Xiaomi Mi Band 6, piuttosto che dal design a segmenti dell'Inspire 2.

Naturalmente, l'Inspire dovrebbe essere il più economico del gruppo.

Non abbiamo date precise per il lancio ufficiale, ma tutti e tre i dispositivi sono attesi nei prossimi mesi. Quindi, se siete alla ricerca di un Fitbit, è meglio che vi teniate le vostre monete, per ora.

Scritto da Luke Baker.