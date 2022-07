Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Lo smartwatch Fitbit Sense potrebbe presto avere un seguito, chiamato Fitbit Sense 2, e potrebbe arrivare insieme al Versa 4. Sono trapelate online delle foto di questi fitness tracker.

9to5Google ha condiviso le immagini trapelate, rivelando che Fitbit sta per abbandonare i pulsanti capacitivi per entrambi i dispositivi. A parte i pulsanti, il più grande aggiornamento individuato nelle nuove immagini trapelate è la cornice del Sense 2.

Il Sense originale ha un sensore ECG incorporato in una cornice metallica intorno alla cassa. Ora, sembra che Fitbit inserirà un sensore ECG nella cornice sotto il touchscreen in vetro. Forse sarà necessario toccare il display in vetro per utilizzare la funzione ECG. Attualmente, sia l'Apple Watch che il Samsung Galaxy Watch 4 richiedono che gli utenti tocchino i pulsanti metallici per completare un circuito EKG.

Oltre a questo, il Sense 2 è sospettato di avere un sensore di temperatura corporea, un GPS integrato e una resistenza all'acqua di 50 metri.

Per quanto riguarda il Versa 4, le foto appena trapelate mostrano una serie di sensori identica a quella del Versa 3, come sottolineato da 9to5Google. Sembra che manchino un elettrocardiogramma e un sensore di temperatura corporea. Ma, a quanto pare, è dotato di un microfono, di un GPS integrato e di una resistenza all'acqua di 50 metri. In altre parole, il Versa 4 non riceverà un grande aggiornamento hardware. Ma potrebbe ricevere nuove funzioni software.

Di solito Fitbit lancia nuovi prodotti hardware in primavera. Tuttavia, la primavera del 2022 è passata senza alcun nuovo dispositivo Fitbit. Si dice che Google, che possiede Fitbit, lancerà in autunno gli ultimi telefoni Pixel e il Pixel Watch. Si pensa che anche il Pixel Watch offrirà l'integrazione con Fitbit. Sommando il tutto, forse anche il Sense 2 e il Verse 4 potrebbero apparire nel corso dell'anno.

