Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Fitbit ha annunciato che sta richiamando il suo smartwatch Ionic , a seguito di segnalazioni di surriscaldamento e bruciore da parte degli utenti.

L'azienda ora di proprietà di Google ha rilasciato il dispositivo - il suo primo vero smartwatch - nel 2017, anche se ora indica che sta collaborando volontariamente con la Consumer Product Safety Commission per richiamarlo.

Fitbit afferma di aver ricevuto oltre 100 segnalazioni di surriscaldamento della batteria agli ioni di litio dell'orologio, oltre ad altre 78 relative a ustioni per chi lo indossa, due delle quali riguardavano ustioni di terzo grado, con quattro casi anche di ustioni di secondo grado.

"La sicurezza dei clienti è sempre la massima priorità di Fitbit e, per prudenza, stiamo conducendo un ritiro volontario degli smartwatch Fitbit Ionic", ha affermato la società in un post sul blog .

Il CPSC stima nel suo elenco ufficiale che un milione di smartwatch Ionic sono stati venduti negli Stati Uniti dal lancio, con altre 693.000 unità spedite a livello internazionale.

Naturalmente, se sei uno dei tanti a possederne uno, Fitbit suggerisce di smettere di usarlo immediatamente. Per rimediare al problema, offre anche un rimborso completo.

I clienti che possiedono uno Ionic possono richiedere l'imballaggio prepagato per restituirlo - ricevendo un rimborso di $ 299 al ricevimento del dispositivo - chiamando il numero 888-925-1764 (se negli Stati Uniti) o visitando il portale di rimborso online di Fitbit .

Apple watchOS 7: esplorate tutte le nuove funzionalità chiave di Apple Watch Di Maggie Tillman · 17 settembre 2020 Tutti i dettagli sulla prossima versione del sistema operativo di Apple Watch, watchOS 7.

Offrirà anche un codice sconto del 40% per dispositivi Fitbit selezionati e, per coloro che hanno intenzione di spendere il rimborso per un nuovo modello, assicurati di consultare la nostra guida completa ai migliori tracker Fitbit per avere un'idea migliore di che è giusto per le tue esigenze.

Scritto da Conor Allison.