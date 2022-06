Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo un nuovo rapporto, lo smartwatch con doppia fotocamera di Meta, più volte trapelato nel corso dell'ultimo anno, è stato messo da parte.

Bloomberg ha affermato che Meta sta scegliendo di concentrarsi su altri dispositivi indossabili.

Lo scorso ottobre, un'immagine trapelata dell'orologio è stata individuata all'interno di un'applicazione per gli occhiali intelligenti Ray-Ban Stories. Come riportato per la prima volta da Bloomberg, l'immagine mostrava un indossabile dai bordi squadrati ma arrotondati, completo di tacca e fotocamera frontale. L'orologio è stato chiamato Milan nel codice, ma è stato soprannominato Meta Watch dalla stampa.

L'estate scorsa è emersa la notizia che Meta stava lavorando a uno smartwatch con una fotocamera da cinque megapixel sul quadrante e una da 12 megapixel sul retro. Altri rapporti suggerivano che l'orologio avrebbe avuto funzioni di salute, fitness e messaggistica. Si pensa che si sarebbe potuto gestire il dispositivo utilizzando il proprio account Facebook e si sarebbe potuto postare su Facebook e Instagram direttamente dall'orologio. Le opzioni di connettività avrebbero incluso Wi-Fi, GPS e supporto eSIM . La vendita era prevista per la prossima primavera al prezzo di 349 dollari.

Bloomberg ha suggerito che Meta potrebbe utilizzare alcune di queste funzioni in altri indossabili. Il progetto dell'orologio potrebbe anche essere riesumato a un certo punto della linea.

Oltre all'orologio, The Information ha suggerito che Meta non produrrà più dispositivi Portal per i consumatori. Produrrà invece una linea destinata alle aziende.

Scritto da Maggie Tillman.