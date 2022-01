Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nel giugno 2021, abbiamo sentito per la prima volta voci su un imminente smartwatch Facebook (o Meta , come è ora noto), poi in ottobre è emersa un'immagine del dispositivo.

Ora, il media olandese, LetsGoDigital , ha scoperto informazioni sui brevetti che rivelano di più sul dispositivo.

Come riportato in precedenza, il dispositivo avrà un display staccabile, ma ora abbiamo informazioni su come potrebbe funzionare esattamente.

Il brevetto dettaglia due dispositivi smartwatch , uno con un display quadrato molto simile all'immagine trapelata ad ottobre , e uno con una lunetta circolare più tradizionale.

Come si può vedere nell'immagine sopra, il modello con il display rotondo è progettato per essere ruotato e così facendo ti permetterà di selezionare diversi obiettivi della fotocamera.

Saremo interessati a vedere se il meccanismo di rotazione è solo per la selezione della fotocamera o se l'orologio avrà un singolo sensore e ruotando il display si posizionano obiettivi diversi davanti ad esso, in entrambi i casi, è un concetto intrigante.

Lo schermo su entrambi i modelli sarà tenuto in posizione da magneti ed è staccabile. La versione tonda avrà cinque posizioni fisse su cui può essere ruotata, mentre l'orologio quadrato ne avrà quattro.

Le fotocamere possono essere utilizzate per scattare foto e video, come ci si aspetterebbe, ma la documentazione suggerisce che Meta ha piani più grandi per gli orologi.

La documentazione si concentra sulle integrazioni AR e VR pianificate e suggerisce che i numerosi sensori integrati aiuteranno in qualche modo questo.

Gli orologi ospitano sensori di temperatura corporea, cardiofrequenzimetri, sensori di movimento e sensori di riconoscimento dell'attività.

Questi sensori sono piuttosto comuni tra tutti gli smartwatch, quindi non siamo sicuri di come Meta intenda utilizzarli per ulteriori esperienze VR e AR, ma siamo entusiasti di scoprirlo.

Scritto da Luke Baker.