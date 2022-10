Gli splendidi orologi Casio Flare Red celebrano i 40 anni di G-Shock

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Casio ha annunciato due speciali orologi G-SHOCK di colore rosso flare per celebrare i 40 anni della sua popolarissima linea rugged.

I nuovi orologi MTG-B3000FR e GWG-2040FR, dal nome elegante, fanno parte di una più ampia celebrazione di quattro decenni di CASIO G-SHOCK che prenderà ufficialmente il via nell'aprile 2023. La celebrazione comprenderà eventi speciali in tutto il mondo, ma per il momento abbiamo due orologi speciali, che utilizzano entrambi il colore rosso del marchio G-SHOCK in quello che Casio definisce un "design a razzo solare".

Entrambi gli orologi sono dotati di lunette laminate multicolore realizzate con fosforescenti di colore rosso intenso. L'azienda afferma inoltre di aver utilizzato una tecnica di nuova concezione che le consente di laminare fogli di carbonio e fibra di vetro colorata per realizzare design che dovrebbero essere belli anche a luci spente. Sembra un'affermazione impressionante, ma dovremo vedere gli orologi dal vivo per sapere se è giustificata.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Casio sottolinea inoltre che ogni singolo orologio avrà un aspetto unico grazie al modo in cui è stato costruito. Le particelle fosforescenti mescolate alle lastre di fibra di vetro garantiscono che non ci siano due orologi identici. Nel caso del GWG-2040FR, le particelle fosforescenti sono mescolate anche nelle anse dell'orologio, creando motivi casuali.

Che cos'è il Pocket-lint daily e come lo ricevi gratuitamente? Di Stuart Miles · 2 febbraio 2022 Pocket-lint daily è una newsletter tecnologica quotidiana curata da Stuart Miles, il fondatore di Pocket-lint. Scopri come ottenerlo ogni mattina.

Entrambi i nuovi orologi saranno in vendita il 27 ottobre e i prezzi internazionali non sono ancora stati confermati. Nel Regno Unito, tuttavia, sappiamo che il GWG-2040FR sarà venduto al prezzo di 950 sterline, mentre l'MTG-B3000FR costerà 1300 sterline.

Scritto da Oliver Haslam.