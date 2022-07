Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Casio ha reimmaginato il suo classico G-Shock 2100 realizzando per la prima volta una versione completamente in metallo.

Il G-Shock GM-B2100 sarà disponibile da agosto nel Regno Unito in tre varianti di metallo: argento, nero e oro rosa.

Casio ha inoltre scelto la star di Dragon's Den, Steven Bartlett, come ambasciatore della nuova linea: "Mi interessa che un orologio rappresenti chi sono e la mia personalità. Quando guardo questi orologi, c'è una crudezza sia nei materiali che nel design che mi fa entrare in risonanza con loro come persona", ha detto.

La gamma 2100 si basa sul primo G-Shock in assoluto, il DW-5000C, e presenta il classico design ottagonale della cassa del marchio. Tuttavia, si distingue maggiormente nell'acciaio, con i suoi bordi puliti e la sua costruzione solida.

Per mantenere la cassa sigillata per la resistenza all'acqua e agli urti, c'è un cuscinetto di dimissioni tra la lunetta e la cassa. La lunetta stessa è stata forgiata, tagliata e poi lucidata per un look raffinato.

Oltre ai tradizionali elementi del quadrante, tutti i modelli GM-B2100 sono dotati di tecnologia Tough Solar per ricaricare la batteria alla luce del sole e di Bluetooth LE per connettersi a un dispositivo mobile tramite l'applicazione Smartphone Link di Casio. In questo modo l'ora è sempre precisa, indipendentemente dalla posizione in cui ci si trova nel mondo.

Ogni orologio è impermeabile fino a 200 metri e la batteria ricaricabile e sostituibile dovrebbe durare sette mesi senza ricarica solare.

Il prezzo nel Regno Unito parte da 449 sterline per la versione argentata, mentre i modelli nero e oro costano entrambi un po' di più, a 499 sterline. Tutti i modelli saranno disponibili sul sito web di G-Shock.

Scritto da Rik Henderson.