(Pocket-lint) - Casio ha collaborato con il Museum of Youth Culture nel Regno Unito per un nuovo orologio collaborativo in stile retrò basato sui movimenti britannici degli ultimi decenni.

Il Casio G-Shock GW-M5610MOYC-1ER è dotato di un cinturino stampato con fotografie di Gavin Watson, tratte dall'archivio del museo.

Documenta l'ascesa delle scene punk, skinhead e rave, nonché il linguaggio di design delle prime fanzine punk.

L'orologio stesso si basa sull'iconico GW-M5610U-1ER e presenta la tecnologia radiocontrollata Multi-Band 6 per mantenere l'ora più precisa, indipendentemente dalla tua posizione. C'è anche l'energia solare a bordo, per mantenere la batteria carica.

Sono disponibili le modalità cronometro, timer e ora mondiale, mentre la cassa in resina ha il marchio di fabbrica G-Shock antiurto. È inoltre impermeabile fino a 200 metri e il viso è protetto da vetro minerale.

Oltre all'orologio, che sarà in vendita il 18 febbraio 2022 per £ 149 su g-shock.co.uk e nel negozio del marchio Carnaby Street, riceverai una cassa appositamente progettata e un'edizione limitata "Grown up in G-Shock" 'zine.

Ci sarà anche una mostra dedicata che mostrerà foto d'archivio della cultura giovanile britannica negli ultimi 40 anni al 154 di Shaftesbury Avenue a Londra. L'ingresso sarà gratuito e si potrà visitare dal 18 febbraio al 4 marzo 2022.

Scritto da Rik Henderson.