Casio G-Shock e il team Toyota per l'edizione speciale Mudmaster

(Pocket-lint) - Casio ha annunciato un orologio G-Shock Mudmaster in edizione speciale ispirato al Toyota Auto Body Team Land Cruiser.

Il Casio G-Shock GWG-2000TLC-1AER ha un tema di design ispirato al veterano della Dakar Rally, con componenti della lunetta in carbonio forgiato e una struttura di protezione del nucleo in carbonio per mantenerlo leggero, ma in grado di resistere a fango e polvere.

Il cinturino presenta un motivo che evoca gli schizzi causati da fango e sabbia, mentre è presente il logo Toyota Land Cruiser inciso a laser sul retro in acciaio inossidabile placcato a ioni.

Le caratteristiche che si trovano sull'orologio stesso includono una bussola, un altimetro, un barometro e un termometro integrati, ideali per correre attraverso il deserto.

È dotato di ricarica solare ed è resistente all'acqua fino a 200 metri. Il vetro zaffiro protegge il viso e funzionerà fino a temperature di -10 gradi Celsius, 14 gradi Fahrenheit.

È supportato il cronometraggio radiocontrollato, con aggiornamenti automatici dell'ora ricevuti durante la notte nel Regno Unito, nell'UE, negli Stati Uniti, in Giappone e in Cina.

Pesa 106 g.

L'edizione Mudmaster di G-Shock Toyota Land Cruiser è ora disponibile, al prezzo di £ 779 nel Regno Unito .

Altri design G-Shock Mudmaster sono disponibili anche sul sito Web di G-Shock, con più colori e temi ma la stessa qualità di costruzione robusta e protetta.

Scritto da Rik Henderson.