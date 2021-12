Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Casio ha collaborato con la squadra di calcio del Barcellona per realizzare due modelli di orologi G-Shock nei colori della squadra.

A tema nel documentario Matchday: Inside FC Barcelona - una serie Discovery + Original di otto episodi - gli orologi sono versioni personalizzate dei classici modelli G-Squad GBD-H1000 e GBD-100 G-Shock di Casio.

Entrambi sono disponibili in una combinazione di colori blu e granato, sinonimo del club e del suo kit. Sono inoltre impressi con il motto del club, "Més que un club" - "Più di un club".

Il GBD-H1000BAR ha una lunetta in metallo con placcatura ionica in oro, per indicare i numerosi trofei che la squadra ha vinto in passato. Mentre il passante della fascia presenta le quattro strisce rosse della bandiera catalana. Anche la confezione è disegnata intorno ai colori della squadra.

Lo stesso si può trovare sulla banda del GBD-100BAR.

Entrambi i modelli possono essere abbinati a uno smartphone per più funzionalità di monitoraggio del fitness tramite unapp dedicata.

Entrambi gli orologi sono inoltre dotati di un accelerometro per il monitoraggio del passo e della distanza. Ma il GBD-H1000BA è dotato anche di un cardiofrequenzimetro e di tracciamento GPS.

Non ci sono ancora notizie su prezzi o disponibilità, tranne per il fatto che entrambi "arriveranno presto".

Saranno disponibili dal sito Web ufficiale di G-Shock quando arriveranno.