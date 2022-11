Il nuovo Pixel Watch di Google viene scontato per il Black Friday

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È uscito solo da un paio di mesi, ma il Google Pixel Watch sta già ricevendo i primi sconti nell'ambito della settimana del Black Friday negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Con l'evento di shopping di Amazon è possibile aggiudicarsi la versione solo Wi-Fi del Pixel Watch in qualsiasi colore per poco meno di 300 dollari, mentre nel Regno Unito il prezzo della versione dotata di LTE è sceso a circa 335 sterline se vi accontentate delle combinazioni argento e gesso.

Google Pixel Watch: risparmio di 50 dollari Nonostante sia stato lanciato da poco, il Pixel Watch è già disponibile con uno sconto negli Stati Uniti. Ora è sceso a 299 dollari. Visualizza offerta

Google Pixel Watch - risparmio di 43 euro Si tratta del primo smartwatch fatto in casa da Google e nel Regno Unito è possibile acquistare la combinazione argento/gesso al prezzo di 335,45 sterline. Visualizza offerta

Il Pixel Watch ha suscitato grande interesse quando è stato annunciato per la prima volta da Google all'inizio dell'anno, e quando finalmente è arrivato sugli scaffali dei negozi in tempo per il lancio della serie Pixel 7. Perché? Perché è stato il primo telefono progettato internamente da Google stessa.

È elegante e, francamente, stupendo dal vivo. Il suo vetro bombato e l'involucro metallico arrotondato creano un effetto sontuoso e senza soluzione di continuità, mentre il software e l'interfaccia sono fluidi e senza sforzo.

Per molti versi, è l'"Apple Watch di Android". Ha tutte le funzioni che si possono desiderare da uno smartwatch vero e proprio, compresi i pagamenti senza contatto, la riproduzione di musica, le app interattive e la messaggistica. Inoltre, grazie all'integrazione di Fitbit, offre anche ottime capacità di monitoraggio del fitness.

La durata della batteria non è pari a quella del Samsung Galaxy Watch 5 Pro, ma è un orologio fantastico che vale la pena di prendere in considerazione se state aspettando un vero orologio Google.

Scritto da Cam Bunton.