È possibile utilizzare i vecchi cinturini su Apple Watch SE 2022?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gli smartwatch di Apple sono tra i dispositivi indossabili più popolari sul mercato, ma nel corso degli anni sono stati realizzati numerosi modelli diversi.

Se avete acquistato un Apple Watch SE di seconda generazione, ma avete dei vecchi cinturini per Apple Watch che vorreste poter utilizzare con il vostro nuovo orologio, abbiamo qui i dettagli che vi servono.

È possibile utilizzare i vecchi cinturini su Apple Watch SE 2?

I cinturini di Apple sono uno degli elementi più intelligenti del suo ecosistema di orologi, poiché funzionano tutti su modelli diversi, ma con una grande avvertenza.

I cinturini che raccogliete funzionano tutti per altri modelli di Apple Watch, a patto che siano della stessa dimensione. Quindi, dato che l'Apple Watch SE (2022) è disponibile solo nelle varianti da 40 e 44 mm, avrete bisogno di cinturini progettati per adattarsi ai modelli di Apple Watch della dimensione corrispondente al vostro orologio.

La buona notizia è che, per il modo in cui Apple ha progettato le chiusure dei cinturini, non c'è problema se non si è sicuri delle dimensioni dei propri cinturini. Basta farli scorrere nell'orologio per vedere se si adattano: se sono troppo grandi o piccoli ci sarà un'evidente sovrapposizione che non sembrerà corretta e non scatterà in posizione.

Non si dovrebbe danneggiare nulla provando a farlo, anche se è piuttosto facile dare un giudizio a occhio.

Se siete alla ricerca di nuovi gruppi, abbiamo un pratico elenco dei nostri preferiti che potete consultare qui.

Scritto da Max Freeman-Mills.