Quest'anno sono attesi aggiornamenti scarsi per Apple Watch, iPad e AirPods

(Pocket-lint) - Secondo un nuovo rapporto sui piani di Apple, le aspettative per gli aggiornamenti di Apple Watch, iPad e AirPods previsti per il 2023 dovrebbero essere ridimensionate.

Mentre Apple tende ad aggiornare la maggior parte dei suoi prodotti una volta all'anno, è stato riferito che il lavoro sulle prossime cuffie AR/VR dell'azienda ha fatto sì che i piani per tutto il resto ne risentissero. L'auricolare dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, ma Mark Gurman di Bloomberg sostiene che non dobbiamo aspettarci che il resto degli aggiornamenti dei prodotti Apple sia così entusiasmante.

Secondo Gurman, che scrive tramite la newsletter settimanale Power On, Apple potrebbe avere "meno novità importanti da mostrare quest'anno" grazie alla sua attenzione per le cuffie. "Apple ha coinvolto risorse di diversi dipartimenti di ingegneria hardware e software", afferma, aggiungendo che la mossa "ha ostacolato altri progetti, alcuni dei quali stavano già soffrendo per i propri ritardi e per i tagli di budget dovuti al rallentamento economico".

Di conseguenza, Gurman ritiene che la linea di iPad non subirà grandi aggiornamenti quest'anno, se non in minima parte, mentre l'Apple Watch riceverà solo un piccolo incremento delle prestazioni senza alcun nuovo design in vista. Lo stesso vale per gli AirPods, che secondo Gurman "probabilmente non riceveranno alcun aggiornamento degno di nota nel 2023". Gli AirPods sono una delle poche linee di prodotti che Apple non aggiorna annualmente, quindi questo potrebbe non essere così insolito. L'azienda ha rilasciato gli AirPods Pro aggiornati solo alla fine dello scorso anno. Gli AirPods di terza generazione sono arrivati un anno prima.

Per quanto riguarda l'Apple TV, Gurman afferma che quest'anno non riceverà alcun aggiornamento.

