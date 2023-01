L'Apple Watch Ultra del prossimo anno potrebbe passare a un display Micro-LED

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'Apple Watch Ultra potrebbe ricevere il suo grande aggiornamento del display nel 2024: secondo un nuovo rapporto, Apple passerà all'utilizzo di una tecnologia Micro-LED.

L'ultima notizia su Apple arriva dall'analista Jeff Pu, che ha scritto una nota di ricerca per Haitong International Securities. Secondo Pu, l'Apple Watch Ultra del 2024 non solo avrà un nuovo tipo di tecnologia di visualizzazione, ma avrà anche un display più grande di quello presente sul modello attuale.

Chi possiede l'Apple Watch Ultra oggi ha un display da 1,92 pollici all'interno della grande cassa da 49 mm. Si tratta di un componente OLED, che supporta un display sempre acceso e una frequenza di aggiornamento variabile. Ma Pu ritiene che l'Apple Watch Ultra del 2024 vedrà aumentare le dimensioni dello schermo a 2,1 pollici, mentre la tecnologia passerà contemporaneamente a Micro-LED.

Il passaggio alla tecnologia Micro-LED per il display dell'Apple Watch Ultra consentirebbe probabilmente di aumentare la luminosità rispetto agli attuali modelli di Apple Watch, cosa sempre utile in un dispositivo indossabile progettato per essere utilizzato all'aperto.

Poiché si dice che tutto questo avverrà nel 2024, non è chiaro cosa Apple abbia in serbo per l'Apple Watch del 2023. Infatti, non è chiaro se Apple intenda aggiornare l'Apple Watch Ultra ogni anno, come fa con gli altri modelli di Apple Watch. Il primo Apple Watch Ultra è stato annunciato solo nel settembre del 2022, quindi non abbiamo alcun precedente su cui lavorare.

