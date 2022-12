Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I Watch Series 8 e Watch Ultra di Apple sono stati presentati nel settembre 2022 ed entrambi i dispositivi sono dotati di un sensore di temperatura corporea, oltre a una serie di altri sensori chiave, come il cardiofrequenzimetro e il sensore di ossigeno nel sangue.

A bordo di Apple Watch Series 8 e Watch Ultra sono presenti due sensori di temperatura corporea, uno sul cristallo posteriore vicino alla pelle e l'altro appena sotto il display, entrambi utilizzati per consentire agli smartwatch di raccogliere i dati sulla temperatura del polso mentre si dorme, per dare un'idea del proprio benessere generale.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su cosa serve per ottenere i dati sulla temperatura del polso dall'Apple Watch e dove si trovano i dati.

Come funzionano i dati sulla temperatura del polso su Apple Watch?

Gli Apple Watch Series 8 e Watch Ultra misurano la temperatura del polso per fornire un'indicazione della temperatura corporea. La temperatura corporea è influenzata da diversi fattori, dall'alimentazione e dall'attività fisica o dall'assunzione di alcolici ai cicli mestruali, alle malattie e all'ambiente in cui si dorme.

Per iniziare a raccogliere i dati sulla temperatura del polso, l'Apple Watch Series 8 o il Watch Ultra avranno bisogno di circa cinque notti per raccogliere le misurazioni e determinare la temperatura di base del polso. Gli smartwatch saranno poi in grado di determinare le variazioni notturne rispetto a tale valore di base.

Apple afferma: "Mentre si dorme, Apple Watch analizza la temperatura ogni 5 secondi. Algoritmi avanzati utilizzano poi questi dati per fornire un aggregato per ogni notte che è possibile visualizzare come variazioni relative rispetto alla temperatura di base stabilita nell'app Salute".

Per coloro che utilizzano il Cycle Tracking, l'Apple Watch Series 8 e il Watch Ultra dovrebbero essere in grado di rilevare le stime dell'ovulazione e migliorare i dati del tracking del ciclo.

Come raccogliere i dati sulla temperatura del polso dall'Apple Watch

Per raccogliere i dati sulla temperatura del polso da Apple Watch, è necessario avere l'Apple Watch Series 8 o l'Apple Watch Ultra.

Se si possiede uno dei due, è necessario indossare l'Apple Watch a letto per almeno quattro notti e assicurarsi che Sleep Focus sia abilitato con Sleep Track attivo.

Aprite l'app Apple Watch per iPhone > toccate Il mio orologio in basso a sinistra > scorrete fino a Sonno > attivate Traccia sonno con Apple Watch.

Come visualizzare i dati sulla temperatura del polso da Apple Watch Series 8 o Watch Ultra

Dopo aver indossato l'Apple Watch a letto e aver monitorato il sonno per almeno quattro notti, l'Apple Watch Series 8 o Watch Ultra inizierà a rilevare la temperatura del polso e a monitorare le variazioni notturne. Questi ultimi verranno visualizzati in un grafico all'interno dell'app Salute sull'iPhone.

Per accedere ai dati sulla temperatura del polso e visualizzarne le variazioni, seguite la procedura riportata di seguito. Vale la pena ricordare che se si utilizza il monitoraggio del ciclo, si dovrebbe ricevere una notifica se si stima l'ovulazione grazie all'aumento della temperatura del polso.

Sul vostro iPhone, aprite l'app Salute.

Toccare Sfoglia, quindi toccare Misurazioni del corpo.

Toccare Temperatura del polso.

Come disattivare la temperatura del polso su Apple Watch

Se non si desidera più attivare il rilevamento della temperatura del polso, procedere come segue:

Sul vostro iPhone, aprite l'app Watch.

Toccare Privacy.

Disattivare la temperatura del polso.

