Come attivare il Taptic Chimes sull'Apple Watch

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Su Apple Watch è disponibile una funzione chiamata Taptic Chimes che, se attivata, consente allo smartwatch di avvisare l'utente quando inizia una nuova ora.

La funzione è stata introdotta con watchOS 6 e se l'Apple Watch è acceso ad alto volume, si sentirà un suono quando inizia una nuova ora, mentre se è silenzioso si sentirà una vibrazione sul polso per avvisare l'utente.

Taptic Chimes non è attivo per impostazione predefinita, quindi se volete essere avvisati quando inizia una nuova ora, ecco come attivare i Chimes e come personalizzarli.

Come attivare la funzione Taptic Chimes su Apple Watch

La funzione Taptic Chimes è nascosta nelle impostazioni di Accessibilità dell'app Watch sull'iPhone. Per attivare Taptic Chime, procedere come segue:

Aprire l'app Watch sull'iPhone Toccare Accessibilità Scorrere fino a Suonerie Attivare le suonerie

Come personalizzare i ticchettii su Apple Watch

Ci sono un paio di opzioni di personalizzazione per i Taptic Chimes su Apple Watch. È possibile scegliere tra Campane o Uccelli e impostare una suoneria che si attivi ogni 15 minuti, ogni 30 minuti o ogni ora.

Per personalizzare le suonerie su Apple Watch, seguite la procedura seguente:

Aprire l'app Watch sull'iPhone Toccate Accessibilità Scorrere fino a Suonerie Toccare Pianificazione Scegliere tra 15 minuti, 30 minuti e ogni ora Toccare Suoni Scegliere tra Campane e Uccelli

Ecco fatto! È tutto pronto.

Scritto da Britta O'Boyle.