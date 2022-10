Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'Apple Watch Ultra offre alcune caratteristiche aggiuntive rispetto al Watch Series 8 e al Watch SE, tra cui una maggiore durata della batteria.

Mentre il Watch Series 8 e il Watch SE offrono entrambi circa un giorno di utilizzo prima di dover essere ricaricati, il Watch Ultra offre fino a 36 ore di utilizzo normale.

Esiste anche una modalità a basso consumo e una modalità di allenamento a basso consumo per un massimo di 60 ore di utilizzo. Ecco quali impostazioni cambiano le modalità a basso consumo, quali funzioni sono ancora disponibili e come attivarle.

Come attivare la modalità Basso consumo su Apple Watch Ultra

Per attivare la Modalità basso consumo su Apple Watch Ultra, seguite la procedura seguente:

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Aprite le Impostazioni su Apple Watch Ultra Toccate Batteria Toccare Salute della batteria Disattivare Limite di carica ottimizzato Tornare alla schermata iniziale premendo la corona digitale. Scorrere il dito verso l'alto dalla parte inferiore del display Toccare l'icona della percentuale della batteria Attivare la Modalità basso consumo Scorrere fino in fondo, toccare "Attiva" o selezionare "Attiva per" e scegliere tra 1, 2 e 3 giorni.

Come attivare l'allenamento in modalità basso consumo su Apple Watch Ultra

Per attivare l'allenamento in modalità basso consumo su Apple Watch Ultra, seguite la procedura seguente:

Aprite le Impostazioni su Apple Watch Ultra Toccare Batteria Toccare Salute della batteria Disattivare Limite di carica ottimizzato Tornare alla schermata iniziale premendo la corona digitale. Scorrere il dito verso l'alto dalla parte inferiore del display Toccare l'icona della percentuale della batteria Attivare la Modalità basso consumo Confermare per attivare Aprire nuovamente le Impostazioni su Apple Watch Ultra Toccare Allenamento Toccate su Meno letture del GPS e della frequenza cardiaca

Quali sono le caratteristiche e le funzioni che la modalità Basso consumo disattiva su Apple Watch Ultra?

La modalità Basso consumo mantiene la frequenza massima di campionamento per la frequenza cardiaca e il GPS durante un allenamento ed è stata progettata per consentire agli utenti di Apple Watch Ultra di completare un triathlon.

La funzione Modalità basso consumo disattiva l'Always On Display dell'Apple Watch Ultra, riduce la connettività cellulare in modo che si aggiorni solo ogni ora e limita alcune funzioni in background, come il rilevamento automatico dell'allenamento e le notifiche di frequenza cardiaca irregolare.

Quali sono le caratteristiche e le funzioni che l'allenamento in modalità Basso consumo disabilita sull'Apple Watch Ultra?

L'allenamento in modalità Basso consumo è stato progettato per massimizzare la durata della batteria dell'Apple Watch Ultra, ad esempio per un fine settimana con lo zaino in spalla. Offre un minor numero di letture del GPS e della frequenza cardiaca, ad esempio una lettura del GPS ogni due minuti anziché ogni secondo.

Per mantenere distanze precise, Apple ha creato degli algoritmi per colmare le lacune. Se si cammina o si fa un'escursione lungo sentieri o strade conosciute per le quali il Watch Ultra dispone di dati, calcolerà la distanza lungo il sentiero e si accrediterà ogni svolta effettuata. Se non ci si trova su un sentiero per il quale l'Ultra dispone di dati, l'orologio utilizzerà l'accelerometro e il giroscopio, insieme alle informazioni sulla pendenza del terreno fornite da Apple Maps e alle misurazioni del GPS, per stimare il grado di rettilineità o di ventosità del sentiero e fornire la distanza percorsa.

L'allenamento in modalità basso consumo disattiva le stesse funzioni della modalità basso consumo di cui sopra. Ciò significa che disattiva l'Always On Display dell'Apple Watch Ultra, riduce la connettività cellulare in modo che si aggiorni solo ogni ora e limita alcune funzioni in background, come il rilevamento automatico dell'allenamento e le notifiche di frequenza cardiaca irregolare.

Che cos'è il Pocket-lint daily e come lo ricevi gratuitamente? Di Stuart Miles · 2 febbraio 2022 Pocket-lint daily è una newsletter tecnologica quotidiana curata da Stuart Miles, il fondatore di Pocket-lint. Scopri come ottenerlo ogni mattina.

Inoltre, l'allenamento in modalità Basso consumo riduce le letture della frequenza cardiaca a una volta al minuto e quelle del GPS a una volta ogni due minuti, come abbiamo detto.

Scritto da Britta O'Boyle.