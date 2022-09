Come leggere i dati sul sonno dell'Apple Watch e visualizzarli sull'iPhone

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Quando Apple ha rilasciato per la prima volta l'Apple Watch nel 2015, il monitoraggio del sonno non era disponibile. Solo nel 2020, con l'arrivo di watchOS 7, la funzionalità è apparsa, anche se in forma più elementare rispetto a concorrenti come Fitbit e Garmin.

Con l'arrivo di watchOS 9, però, l'Apple Watch offre finalmente un monitoraggio del sonno un po' più sostanziale. Ora sono presenti le fasi del sonno, con una suddivisione del tempo di veglia, del tempo in REM, del tempo in sonno centrale e del tempo in sonno profondo.

Per monitorare il sonno con l'Apple Watch, è necessario mettere il dispositivo in modalità Sleep Focus. Una volta raccolti i dati, è un po' complicato trovarli, ma non preoccupatevi, ci pensiamo noi.

Ecco come leggere e trovare i dati sul sonno dell'Apple Watch.

Come visualizzare i dati sul sonno dell'Apple Watch su iPhone

È possibile leggere e visualizzare i dati sul sonno dell'Apple Watch sia sull'orologio stesso che sull'iPhone. Per quest'ultimo, seguite la procedura seguente:

Aprire l'app Salute sull'iPhone Toccare la scheda Sfoglia in basso a destra Scorrere fino a Sonno Toccare D, W, M o 6M per visualizzare i dati sul sonno per giorno, settimana, mese o 6 mesi. Toccare "Mostra altri dati sul sonno" sotto il grafico del sonno per mostrare il tempo trascorso in ogni fase.

Come controllare i dati del sonno sul vostro Apple Watch

È possibile visualizzare i dati del sonno sull'Apple Watch, ma non sarà possibile vedere tutti i dettagli come con l'iPhone. Ad esempio, sarà possibile visualizzare solo i dati della notte precedente e non quelli di un'intera settimana o mese.

Per leggere i dati sul sonno su Apple Watch, seguite le seguenti istruzioni:

Aprire l'app Sonno sull'Apple Watch Scorrere fino a Analisi Verrà visualizzato un grafico, oltre a Tempo di addormentamento e Tempo nelle fasi di sonno Scorrere fino in fondo per vedere un grafico a barre degli ultimi 14 giorni con una linea che mostra il tempo medio di sonno.

Quanto sono accurati i dati sul sonno di Apple Watch?

Nei nostri test, abbiamo riscontrato che i dati sul sonno dell'Apple Watch Series 8 sono più o meno quelli che ci aspetteremmo in termini di tempo di addormentamento e di risveglio.

Naturalmente è difficile determinare l'accuratezza delle fasi, anche se è noto che il sonno REM è quello in cui si sogna e abbiamo riscontrato che i dati presentati sembravano essere correlati a ciò che avevamo sperimentato se ci fossimo svegliati dopo un sogno.

Abbiamo un'intera rubrica sul monitoraggio del sonno e sul significato dei dati. In poche parole, il corpo entra ed esce da quattro fasi nel corso della notte: Veglia, sonno leggero, profondo e REM.

Il corpo ha bisogno di una combinazione di tutte queste fasi per recuperare, ricostruire e sentirsi riposato al risveglio. Si dice che il sonno leggero rafforzi la memoria e l'apprendimento, mentre il sonno profondo aiuti il recupero fisico e il sonno REM aiuti il pensiero strategico e la creatività.

Se volete saperne di più sul tracciamento del sonno e sul suo significato, potete consultare la nostra sezione dedicata.

Quali modelli di Apple Watch offrono il rilevamento del sonno?

Tutti i modelli di Apple Watch dalla Serie 3 in poi offrono il tracciamento del sonno di base, ma per sfruttare i vantaggi del tracciamento del sonno più avanzato su Apple Watch è necessario un Apple Watch Serie 4 o successivo, in quanto è necessario watchOS 9 e il Watch Serie 3 non è compatibile con watchOS 9.

Per il rilevamento del sonno con le fasi del sonno, è necessario uno di questi modelli:

Apple Watch Serie 4

Apple Watch Serie 5

Apple Watch Serie 6

Apple Watch Serie 7

Apple Watch Serie 8

Apple Watch SE (2020)

Apple Watch SE (2022)

Apple Watch Ultra

Scritto da Britta O'Boyle.