(Pocket-lint) - Con l'ultima versione del software per Apple Watch, watchOS 9, l'azienda ha attivato una nuova modalità a basso consumo che consente di mantenere in funzione le funzioni essenziali dell'Apple Watch, ma senza scaricare la batteria.

Come la funzione analoga presente sull'iPhone, l'obiettivo è quello di mantenere l'Apple Watch funzionante anche quando il livello della batteria scende al di sotto del 10%.

Ci sono due modi per attivare la Modalità basso consumo sull'Apple Watch: si può usare il Centro di controllo oppure accedere al menu delle impostazioni e attivarla da lì.

Il metodo del Centro di controllo:

Richiamare il Centro di controllo dalla parte inferiore dello schermo dell'orologio toccando e tenendo premuto, quindi scorrere il dito verso l'alto. Toccare il controllo della percentuale della batteria Abilitare la Modalità basso consumo attivando la levetta

Il metodo del menu Impostazioni:

Aprite le Impostazioni sull'Apple Watch Toccare "Batteria". Abilitare la modalità basso consumo attivando la levetta

Una volta attivata, verrà visualizzata una schermata informativa. Scorrete fino in fondo e toccate "Attiva" o "Attiva per". In quest'ultimo caso è possibile scegliere se attivare l'applicazione per un periodo di uno, due o tre giorni.

Se la batteria dell'Apple Watch scende sotto il 10% in qualsiasi momento, si riceve una notifica che chiede se si desidera attivare la funzione. Poi, quando la batteria raggiunge l'80%, la Modalità basso consumo viene disattivata. A meno che non sia stata attivata per un numero specifico di giorni.

Quando la funzione è attivata, si dovrebbe vedere un piccolo cerchio giallo nella parte superiore del display dell'Apple Watch. Inoltre, molte altre interfacce e icone della batteria diventano gialle. Tra queste, l'indicatore della percentuale di batteria in Centro di controllo, l'animazione di ricarica quando si è collegati al caricabatterie e, se si utilizza Nightstand, anche l'ora verrà visualizzata in giallo.

Per la maggior parte, le funzioni disattivate in modalità Basso consumo sono parti dell'orologio che, per impostazione predefinita, sarebbero costantemente in esecuzione in background. Tra queste vi sono le seguenti:

Display sempre acceso/ambientale Notifiche sulla frequenza cardiaca per ritmi bassi/alti/irregolari Misurazione della frequenza cardiaca in background Misurazione in background della saturazione di ossigeno nel sangue Promemoria per l'avvio dell'allenamento

Inoltre, se l'iPhone non è nelle vicinanze, disattiva le connessioni Wi-Fi e dati cellulari dell'orologio e disattiva le chiamate e le notifiche in arrivo. Se l'iPhone è nelle vicinanze, invece, queste funzioni rimangono attive.

Oltre alla disattivazione di alcune funzioni, anche altre sono interessate, ma non completamente disattivate. Apple elenca le seguenti funzioni da cui ci si può aspettare un calo delle prestazioni:

Effettuare una telefonata potrebbe richiedere più tempo Il refresh delle app in background è meno frequente Le complicazioni non si aggiornano con la stessa frequenza Siri impiega più tempo per elaborare una richiesta Le animazioni e lo scorrimento potrebbero risultare meno fluidi

La sensazione generale è quindi che, con la modalità Basso consumo, l'orologio faccia tutto più lentamente.

Assolutamente sì, anche se, ancora una volta, alcune funzioni non funzioneranno altrettanto bene. La frequenza cardiaca e la misurazione del passo sono comunque disponibili negli Allenamenti in modalità Basso consumo. È disponibile anche il GPS, ma non viene aggiornato con la stessa frequenza, quindi non si otterrà un percorso preciso come nella modalità a pieno consumo, poiché ciò comporta un enorme consumo di batteria.

Per saperne di più sulla modalità a basso consumo di watchOS 9, consultate il documento di supporto di Apple qui.

Scritto da Cam Bunton.