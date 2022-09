L'Apple Watch Ultra vuole essere l'orologio per sport estremi per eccellenza

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato il modello più avanzato di Apple Watch, l'Apple Watch Ultra. Apple ha dichiarato di aver lavorato a questo orologio per un paio d'anni e ora lo abbiamo.

Il nuovo Apple Watch Ultra ha una cassa in titanio da 49 mm, con la lunetta in titanio che si estende per proteggere il display in vetro zaffiro, il più luminoso che Apple abbia mai utilizzato finora, con una luminosità fino a 2000 nit.

Sul lato c'è un nuovo pulsante di azione, progettato, insieme a una corona digitale più massiccia, per essere più facile da usare con i guanti.

Il cellulare è integrato e l'Ultra offre anche 36 ore di utilizzo, o fino a 60 ore con la nuova modalità a basso consumo.

C'è un nuovo quadrante Wayfinder, che riporta un sacco di informazioni sul display in modo da poter navigare a colpo d'occhio, con una modalità notturna che può essere attivata ruotando la corona per farla diventare rossa.

Ci sono nuovi cinturini, tra cui l'Alpine Loop, l'Ocean Band e il Trail Loop, tutti progettati per supportare al meglio l'uso sportivo e, naturalmente, per essere belli da vedere.

Apple vuole che questo sia il miglior orologio sportivo di sempre, affermando che la sua soluzione GPS avanzata funzionerà bene sia nei centri abitati sia all'aria aperta.

Ci sono nuove opzioni in Apple Health, in modo da poter vedere le zone di frequenza cardiaca o le oscillazioni, mentre il pulsante di azione consentirà di passare da uno sport all'altro per i triatleti. Più avanti nel corso dell'anno, il Watch Ultra rileverà quando si arriva a una pista da corsa.

Apple afferma che l'Ultra è in grado di affrontare un evento di distanza Ironman con una sola carica.

Le funzioni di tracciamento GPS sono più avanzate e consentono di utilizzare funzioni come il backtrack per ritrovare la strada di casa quando si è all'aperto.

Il Watch Ultra include anche un altoparlante aggiuntivo, con una sirena da usare in caso di pericolo.

L'Apple Watch Ultra è dotato di una nuova app per la profondità, che consente di sapere quando ci si immerge, con una protezione di 100 metri e la certificazione EN13319, che lo rende utilizzabile come computer per immersioni.

L'Apple Watch Ultra costerà 799 dollari.

Scritto da Chris Hall.