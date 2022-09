Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nell'ambito dell'evento di lancio di settembre, Apple ha presentato una nuova versione più economica del suo Apple Watch. L'ultimo Apple Watch SE si ispira al modello precedente, ma aggiunge un hardware nuovo e migliore.

Come l'orologio della Serie 8, è dotato di sensori di movimento più avanzati che, insieme all'elaborazione ML di Apple, sono in grado di rilevare un eventuale incidente stradale. Una volta rilevato, è in grado di contattare automaticamente i servizi di emergenza e di inviare un messaggio ai contatti di soccorso.

La custodia, realizzata in alluminio riciclato, è disponibile in tre colori: Silver, Midnight e Starlight, che si adattano perfettamente a molti altri dispositivi Apple recenti.

Inoltre, la custodia è stata costruita e progettata in modo da ridurre le emissioni di anidride carbonica durante la produzione ed è dotata di un fondello in tinta con il resto della custodia in alluminio.

Tra le altre caratteristiche, il display è ora più grande del 30% rispetto a quello dell'Apple Watch Series 3, con un'elaborazione più veloce del 20% rispetto al precedente SE e inserito in una cassa con resistenza all'acqua WR50 (50 metri).

Come ogni altro Apple Watch, terrà traccia della frequenza cardiaca, fornirà notifiche quando riconoscerà ritmi cardiaci irregolari, terrà traccia delle attività svolte, rileverà le cadute e sarà dotato di Apple Pay.

Il nuovo Apple Watch SE può essere ordinato da oggi e sarà spedito a partire dal 16 settembre. Il prezzo è fissato a 249 e 299 dollari rispettivamente per i modelli GPS e Cellular.

Scritto da Cam Bunton.