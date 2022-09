Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato l'Apple Watch Series 8, che aggiunge alcune nuove funzioni ma è in gran parte uguale alla Series 7 per quanto riguarda il design e la tecnologia. L'ampio display sempre acceso, ad esempio, rimane.

La grande novità è un nuovo sensore di temperatura, uno sul retro e uno sul display. Questo consente al sensore posteriore di rilevare la temperatura corporea ma anche di tenere conto della temperatura esterna.

È in grado di rilevare variazioni di appena 0,1 gradi Celsius e di seguire l'utente durante la notte. Può essere utilizzato per condividere le informazioni con un operatore sanitario in caso di cambiamenti improvvisi o febbre.

Come in precedenza, sono presenti anche i sensori di frequenza cardiaca, ECH e SpO2, mentre tornano le funzionalità di rilevamento delle cadute e di SOS di emergenza.

Per quanto riguarda le altre nuove funzioni, il rilevamento delle cadute è una novità per la Serie 8. L'orologio avviserà i servizi di emergenza in caso di incidente stradale grave, ad esempio.

Inoltre, è disponibile il roaming internazionale per l'edizione cellulare, con più di 30 operatori in tutto il mondo che supportano la funzione.

Apple dichiara che il Watch Series 8 può durare fino a 18 ore con una singola carica della batteria ed è dotato di una nuova modalità a basso consumo che raddoppia tale durata.

La versione GPS sarà disponibile in quattro colori: mezzanotte, Starlight, argento e (Product)Red, mentre l'edizione cellulare sarà disponibile in argento, oro e grafite.

Il prezzo è di 399 dollari per la versione GPS e 499 dollari per quella cellulare e i preordini si aprono oggi. Verrà spedito a partire dal 18 settembre.

Scritto da Rik Henderson.