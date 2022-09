Il design dell'Apple Watch Pro svelato in fantastiche immagini CAD

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Domani, insieme all'iPhone 14, verrà lanciato un nuovo Apple Watch - almeno questa è l'aspettativa comune.

Infatti, si pensa che avremo un Apple Watch Series 8 - un aggiornamento minore della Series 7 - e un nuovissimo Apple Watch Pro.

In precedenza abbiamo appreso che quest'ultimo sarà un modello con specifiche migliori, più robusto e con un display più grande. Ora abbiamo alcuni rendering CAD basati su rapporti di "fonti industriali" che ci mostrano il nuovo design.

I rendering, per gentile concessione di 91Mobiles, mostrano un Watch più massiccio. Ha un display più grande, che si pensa abbia uno schermo da 2 pollici, e un paio di aggiunte interessanti.

La prima è una sporgenza sul lato destro, che ospita la corona digitale. Ma la cosa più interessante è un pulsante sul lato sinistro dell'orologio.

Al momento non è chiaro a cosa servirà, anche se Mark Gurman, esperto Apple di Bloomberg, ha un'idea. In un post su Twitter, ha suggerito che potrebbe essere programmabile ed eseguire qualsiasi compito assegnato da chi lo indossa. L'idea ha senso, visto che spesso ci siamo accorti che dover navigare ripetutamente verso una determinata app o funzione è inutilmente complicato.

Un paio di cose che vorrei sottolineare riguardo al design dell'Apple Watch Pro:

- Non ci sono lati piatti. Sono arrotondati come quelli della Serie 7.

- Il nuovo pulsante sul lato sinistro è probabilmente programmabile per fare quello che si vuole. Ad esempio, per lanciare un'app, una funzione o un allenamento specifico