I dettagli dell'Apple Watch Pro trapelano prima del lancio

(Pocket-lint) - Il 7 settembre Apple terrà un evento in cui dovrebbe lanciare i nuovi modelli di iPhone 14, oltre a nuovi modelli di Apple Watch, uno dei quali dovrebbe essere un modello rugged potenzialmente chiamato Apple Watch Pro.

Negli ultimi due mesi sono circolate diverse voci su questo modello, ma la più recente proviene da Mark Gurman di Bloomberg, che ha fornito alcuni dettagli in più nella sua ultima newsletter Power On.

Gurman ha già parlato del modello Apple Watch Pro in passato, ma nell'ultima edizione della newsletter Power On sostiene che il dispositivo sarà in concorrenza con "gli orologi robusti di fascia alta di Garmin". Ha inoltre affermato che il Watch Pro avrà un "display notevolmente più grande", una batteria più capiente, una modalità a basso consumo e un involucro in titanio, alcuni dei quali già menzionati in precedenza.

Gurman ha aggiunto di essere stato informato che l'Apple Watch Pro sarà "piuttosto grande e probabilmente non piacerà a tutti i consumatori, perché sarà più grande della maggior parte dei polsi". È stato anche detto che gli attuali cinturini dell'Apple Watch dovrebbero essere compatibili, ma "potrebbero non sembrare a filo con il dispositivo".

Secondo Gurman, l'Apple Watch Pro dovrebbe costare "almeno 900-1.000 dollari, superando l'attuale Apple Watch Edition".

Naturalmente per ora non c'è nulla di ufficiale, ma Gurman ha un buon curriculum con i dispositivi Apple. Per ora, potete leggere tutte le indiscrezioni sull'Apple Watch Pro nella nostra rubrica "Rumors Round-up".

Scritto da Britta O'Boyle.