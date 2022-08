Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple dovrebbe annunciare il suo prossimo smartwatch a settembre sotto forma di Apple Watch Series 8 e le indiscrezioni suggeriscono che il dispositivo sarà dotato di un sensore di temperatura corporea. L'ultimo rapporto sostiene che questo sensore potrebbe non essere così efficiente come si potrebbe pensare quando lo smartwatch arriverà per la prima volta.

Ci si aspettava che il sensore di temperatura corporea dell'Apple Watch Series 8 - e dell'Apple Watch Pro, se verrà lanciato anche questo modello - fosse in grado di rilevare la febbre, oltre ad aiutare le donne a individuare l'ovulazione e a migliorare il rilevamento delle varie fasi del sonno.

Secondo quanto riportato di recente dal Wall Street Journal e da Bloomberg, il sensore di temperatura corporea sarà probabilmente in grado di aiutare a rilevare l'ovulazione e a migliorare l'analisi delle fasi del sonno, ma al momento del lancio potrebbe non essere in grado di rilevare la febbre.

Si dice che l'azienda abbia in programma di farlo in futuro, ma per la Series 8 il sensore potrebbe non essere in grado di rilevare una misura esatta e quindi forse sarà un po' limitato al momento del lancio.

L'Apple Watch Series 8 dovrebbe essere lanciato insieme ai modelli iPhone 14 durante un evento a settembre. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, ci sarà un modello di Apple Watch Pro - che si dice sia più robusto - e un Watch SE 2. Per ora non c'è nulla di confermato, ma abbiamo raccolto le indiscrezioni su tutti e tre i modelli di Apple Watch.

Scritto da Britta O'Boyle.