Il modello Apple Watch Pro sarà più grande e avrà un "nuovo look".

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Si dice che Apple stia lavorando non a uno, ma a tre modelli di Apple Watch per il 2022. Si dice che l'azienda presenterà un nuovo modello di Apple Watch SE, oltre all'Apple Watch Series 8 e a un modello Pro.

Il nome del nuovo modello di Apple Watch di fascia alta non è ancora noto, ma è stato indicato come Apple Watch Pro e l'ultimo rapporto suggerisce che avrà un nuovo design.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg - che ha un'ottima reputazione quando si tratta di riferire su dispositivi Apple non ancora annunciati - il modello di fascia alta "sarà un po' più grande dell'Apple Watch standard". Ha poi aggiunto che le sue dimensioni potrebbero far sì che si rivolga solo a un "sottoinsieme di clienti".

Gurman ha dichiarato che il display sarà più grande del 7% rispetto al modello standard e avrà un "look nuovo". Si dice che il modello Apple Watch Pro offrirà una "evoluzione dell'attuale forma rettangolare e non circolare". Inoltre, Gurman afferma che non avrà i lati piatti, cosa di cui si vocifera per l'Apple Watch da quando sono apparsi alcuni rendering prima dei modelli della Serie 7 e da quando i lati piatti sono stati introdotti nella maggior parte degli altri dispositivi Apple.

FIFA 23, indossabili Qualcomm e Autel Evo Lite+ recensiti - Pocket-lint Podcast ep. 163 Di Rik Henderson · 22 luglio 2022 · Questa settimana parliamo delle nuove funzionalità in arrivo con FIFA 23, parliamo con il responsabile degli indossabili di Qualcomm e recensiamo il

Le informazioni fornite da Gurman si concludono con l'affermazione che l'Apple Watch Pro avrà "una formulazione più resistente del titanio per renderlo più robusto".

Oltre ai dettagli sull'Apple Watch Pro, Gurman ha anche detto che il controllo della pressione sanguigna non arriverà sull'Apple Watch prima del 2025, mentre il monitor del glucosio potrebbe non comparire prima della fine del decennio.

I tre modelli di Apple Watch dovrebbero comunque essere lanciati a settembre 2022 e si pensa che la Serie 8 e l'Apple Watch Pro saranno dotati di un sensore di temperatura corporea. Potete leggere tutte le indiscrezioni sui tre modelli nei nostri articoli separati.

Scritto da Britta O'Boyle.