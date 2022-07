Apple Watch SE (2022): Tutto quello che sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple dovrebbe annunciare un Watch Series 8 prima della fine dell'anno, ma diverse indiscrezioni indicano che lo smartwatch sarà affiancato da una seconda generazione di Apple Watch SE e da un Apple Watch più robusto, attualmente chiamato Apple Watch Pro.

Abbiamo trattato le indiscrezioni relative all'Apple Watch Pro in un articolo a parte, così come quelle relative all'Apple Watch Series 8 in un altro articolo, ma qui analizziamo cosa potremmo aspettarci dalla prossima generazione dell'Apple Watch SE entry-level.

Apple Watch SE

Apple Watch SE 2

Nuovo Apple Watch SE

Apple Watch SE (seconda generazione)

È probabile che, al momento del lancio, Apple chiamerà il nuovo Apple Watch SE semplicemente nuovo Apple Watch SE. L'iPhone SE è giunto alla terza generazione, ma l'azienda si riferisce al dispositivo semplicemente come iPhone SE, o nuovo iPhone SE.

È possibile che si chiami Apple Watch SE 2, o Apple Watch SE (seconda generazione), mentre altri potrebbero riferirsi ad esso come Apple Watch SE (2022), ma sospettiamo che sarà semplicemente commercializzato come Apple Watch SE. Per ora, però, nulla è confermato.

Settembre 2022

A partire da circa 249 sterline/ 279 dollari?

È stato riferito che Apple potrebbe programmare un evento per il 13 settembre, in linea con il tradizionale schema di rilascio dell'azienda. La serie iPhone 14 è attesa all'evento, anche se di solito i prossimi modelli di Apple Watch vengono svelati nello stesso periodo.

L'Apple Watch SE originale è stato lanciato insieme alla Serie 6 nel settembre 2020 e molti rapporti sostengono che la prossima generazione sarà lanciata insieme alla Serie 8, attesa per settembre 2022.

In termini di prezzo, l'Apple Watch SE parte da 249 sterline nel Regno Unito e da 279 dollari negli Stati Uniti. Poiché il Watch Series 3 ha perso il supporto per watchOS 9, è possibile che Apple riduca il modello SE originale a 199 sterline/$199 e inserisca il SE di seconda generazione allo stesso prezzo dell'originale.

In ogni caso, il Watch SE sarà senza dubbio più economico dei modelli della Serie 8.

Come l'attuale SE?

Cassa da 40/44 mm?

Display sempre acceso?

L'Apple Watch SE originale offriva lo stesso design del Watch Series 6 che ha affiancato, ma ha eliminato un paio di funzioni come il display Always On e il sensore di frequenza cardiaca elettrica nella Digital Crown, che consente agli utenti di effettuare un ECG.

Non è stato detto molto sul design della prossima generazione di Apple Watch SE, anche se non sarebbe sorprendente vedere lo stesso design del modello precedente - l'iPhone SE di terza generazione non ha cambiato il design dopo tutto.

Se il design rimarrà invariato, possiamo aspettarci una Digital Crown sulla destra, insieme al pulsante laterale e una forma rettangolare con angoli arrotondati. Le dimensioni attuali del Watch SE sono 40 mm e 44 mm, anziché 41 mm e 45 mm, come la Serie 7.

È possibile che il nuovo Watch SE aggiunga, come aggiornamento, il display Always On lanciato sulla Serie 5, ma che si attenga alle stesse dimensioni della cassa dell'attuale SE, anziché espandere le dimensioni del display all'interno dell'ingombro. Per ora, però, non è dato sapere.

Stesso chip della Serie 8

GPS / GPS e cellulare

È stato riferito che il prossimo Watch SE potrebbe avere lo stesso chip del Watch Series 8, il che sarebbe un bel salto rispetto al modello SE attuale. Il Watch SE del 2020 offriva lo stesso chip del Watch Series 5, mentre il Series 6 offriva un salto, ma il Watch Series 7 ha lo stesso chip del Series 6 e si prevede che anche il Series 8 offrirà lo stesso.

Anche in questo caso, però, ci saranno comunque dei miglioramenti rispetto all'attuale Watch SE e lo stesso chip del modello Series 8 farebbe seguire al nuovo Watch SE la stessa strategia dell'iPhone SE, offrendo lo stesso chip dell'iPhone 13.

Ci aspettiamo il sensore ottico della frequenza cardiaca, insieme a molti altri sensori ed è certamente possibile che il nuovo Watch SE offra anche il sensore elettrico della frequenza cardiaca, consentendo agli utenti di effettuare un ECG aprendo l'app ECG e posizionando il dito sulla Digital Crown per la lettura.

Si dice che il Watch Series 8 sia dotato anche di un sensore di temperatura corporea, ma non ci aspettiamo di vederlo sul Watch SE. Dopotutto, deve esserci una certa differenziazione tra i modelli.

Come per l'attuale modello di Watch SE, è probabile che ci siano modelli con solo GPS e modelli con GPS e cellulare.

watchOS 9

Anche se il nuovo Watch SE non dispone di alcune delle funzioni presenti sul Watch Series 8, ci aspettiamo che offra molte delle funzioni principali del Series 8. Il nuovo Watch SE offrirà anche watchOS 9 e watchOS 9.

Il nuovo Watch SE offrirà anche watchOS 9, che dovrebbe essere rilasciato a settembre. Per sapere quali funzioni saranno disponibili con la nuova versione del software, potete consultare il nostro articolo a parte, ma ci saranno un rilevamento del sonno più avanzato e miglioramenti all'app Workout.

Ci aspettiamo comunque che il nuovo Watch SE sia un ottimo smartwatch, con funzioni come il rilevamento delle cadute, un ottimo tracciamento degli allenamenti e notifiche eccellenti dallo smartphone, anche se non ha tutte le ultime e più importanti funzioni dei modelli Series 8 o Apple Watch Pro.

Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora sul prossimo Apple Watch SE.

Secondo un'indiscrezione, l'iPhone 14 sarà lanciato il 13 settembre, data in cui sono attesi anche i modelli di Apple Watch.

Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che il nuovo Watch SE avrà lo stesso chip del Watch Series 8, ma non offrirà un sensore di temperatura corporea.

Mark Gurman di Bloomberg ha dichiarato che l'Apple Watch Series 8 sarà affiancato da un modello rugged e da un nuovo Apple Watch SE.

Apple ha annunciato watchOS 9 durante la WWDC di giugno, mostrando una serie di nuove funzioni in arrivo sui modelli di Apple Watch nel corso dell'anno.

