Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple dovrebbe annunciare il suo prossimo smartwatch nel corso dell'anno sotto forma di Apple Watch Series 8, ma secondo alcune indiscrezioni l'azienda starebbe lavorando anche a un nuovo Watch SE, oltre che a un modello per gli sport estremi.

Non si sa ancora come potrebbe chiamarsi la versione sportiva estrema dell'Apple Watch, ma si è parlato di Apple Watch Pro, di Apple Watch Explorer Edition e di altri nomi.

Per il momento, per questa funzione, sceglieremo l'Apple Watch Pro, quindi ecco tutto quello che sappiamo finora sull'Apple Watch rugged o explorer.

Apple Watch Pro suggerito

Sport, Explorer, Max tutti possibili

Al momento non c'è alcuna conferma ufficiale del lancio di un Apple Watch rugged, né tanto meno di come potrebbe chiamarsi, ma possiamo sempre fare delle ipotesi.

L'Apple Watch Pro è stato suggerito da Mark Gurman di Bloomberg, che ci sembra un'ipotesi piuttosto valida. L'Apple Watch è praticamente l'unico prodotto Apple che non ha ancora ricevuto il trattamento "Pro", mentre iPhone, iPad, Mac e AirPods offrono tutti un modello Pro.

In passato è stato suggerito anche l'Apple Watch Explorer Edition, ma c'è anche il potenziale per Apple Watch Sport, Apple Watch Max, Apple Watch Active e Apple Watch Extreme. Naturalmente, c'è anche la possibilità che si chiami in modo completamente diverso. Tuttavia, riteniamo che l'ipotesi più solida sia quella di Apple Watch Pro, per cui ci orientiamo su questo nome.

Settembre 2022?

A partire da 900 euro?

Si prevede che l'Apple Watch Series 8 apparirà insieme ai modelli Apple iPhone 14 ad un certo punto di settembre, come di consueto, anche se questo non è ancora stato confermato e non lo sarà per un po' di tempo, come sospettiamo.

Secondo le indiscrezioni, la data sarà il 13 settembre, in linea con le precedenti uscite, e si ipotizza che l'Apple Watch rugged apparirà insieme al modello Series 8 e a un nuovo modello di Watch SE.

In termini di prezzo, il modello rugged di Apple Watch dovrebbe essere più costoso del Watch Series 8 standard. Con questo modello che probabilmente partirà da 369 sterline/399 dollari, ci aspettiamo che il modello Pro costi più dei modelli in acciaio inossidabile della Serie 8, che probabilmente partiranno da 599 sterline/699 dollari, come la Serie 7. Naturalmente il prezzo potrebbe essere superiore, il che porterebbe il modello Pro a superare questo prezzo.

L'iPhone Pro parte da 300 dollari in più rispetto al modello standard, per cui il modello Pro dell'Apple Watch potrebbe raggiungere le 900 sterline/999 dollari. Per ora si tratta solo di supposizioni.

squirrel_widget_6126415

Involucro più resistente

Display più grande

Si dice che il modello rugged di Apple Watch sarà caratterizzato da un involucro in metallo più resistente dell'alluminio e potrebbe avere una cassa rugged. Al momento non si sa di che metallo si tratti, anche se il titanio potrebbe essere un'opzione.

Si dice inoltre che l'Apple Watch Pro offrirà un display più grande rispetto all'Apple Watch Series 8, con uno schermo da 1,99 o 2 pollici e una risoluzione di 410 x 502 pixel. Secondo le indiscrezioni, sarà anche più resistente agli urti rispetto ai modelli attuali.

Per il resto, i dettagli sono scarsi su ciò che possiamo aspettarci in termini di design dall'Apple Watch Pro. Ci aspettiamo che segua un look simile a quello della Serie 8 standard, con la corona digitale e il pulsante laterale a destra dell'involucro rettangolare, e che abbia un buon grado di protezione IP per poter praticare sport più estremi.

Sensore della temperatura corporea?

Tracciamento avanzato delle nuotate e delle escursioni

Tracciamento dello sport

Si vocifera che l'Apple Watch più robusto sarà dotato di tutte le stesse funzioni previste per l'Apple Watch Series 8, tra cui un sensore di temperatura corporea, mentre il modello Pro sarà dotato di un sistema più avanzato di tracciamento delle nuotate e delle escursioni.

Con watchOS 9 sono in arrivo alcune funzioni aggiuntive che naturalmente arriveranno anche sull'Apple Watch Pro, tra cui un rilevamento del sonno più avanzato.

Non mancheranno le funzioni offerte dall'Apple Watch serie 7, come il rilevamento della frequenza cardiaca, il monitoraggio della SpO2, il monitoraggio di numerosi sport e, naturalmente, le notifiche dello smartphone.

Stesso chip della Serie 7

Batteria più grande

L'Apple Watch Series 8 dovrebbe funzionare con lo stesso chip del Watch Series 7 e del Watch Series 6. È possibile che il modello rugged riceva un nuovo chip, ma per ora le indiscrezioni non hanno fornito dettagli in merito.

Si dice però che il modello rugged di Apple Watch avrà una batteria più grande, come ci si aspetterebbe, soprattutto se sarà destinato agli sport estremi.

Per il resto, ci aspettiamo gli stessi sensori del Watch Series 7, e potenzialmente un sensore di temperatura corporea, come si dice in giro.

Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora sull'Apple Watch rugged.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l'Apple Watch rugged potrebbe chiamarsi Appel Watch Pro e si differenzierà per uno schermo più grande e più resistente agli urti, per un corpo più robusto con una cassa che non è in alluminio e per una maggiore durata della batteria. Inoltre, sarà dotato di un migliore tracciamento del nuoto e delle escursioni.

Mark Gurman di Bloomberg ha riportato ulteriori dettagli sull'Apple Watch rugged, affermando che avrà un display più grande, una cassa più resistente e una batteria più grande.

Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che l'Apple Watch Series 8 sarà affiancato da un nuovo modello SE e da un'edizione rugged destinata agli appassionati di sport estremi.

Un rapporto di Bloomberg indica che sono in corso discussioni su un Apple Watch incentrato sugli sport e che il lancio è previsto per il 2021 o il 2022.

Scritto da Britta O'Boyle.