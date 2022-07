Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Numerose indiscrezioni suggeriscono che Apple lancerà uno smartwatch rugged accanto all'Apple Watch Series 8 e al nuovo Apple Watch SE nel corso dell'anno, e l'ultima speculazione dà un'idea di come potrebbe chiamarsi, insieme a un paio di informazioni aggiuntive.

Mark Gurman di Bloomberg, che ha già parlato dell'edizione dell'Apple Watch dedicata agli sport estremi, ritiene che il dispositivo riceverà il trattamento Pro di Apple, come già visto per iPhone, iPad, MacBook e AirPods. Il marchio Pro di solito significa alcuni miglioramenti, come lo schermo, le prestazioni, la fotocamera e, naturalmente, il prezzo.

Nell'ultima edizione della sua newsletter "Power On", Gurman sostiene che l'Apple Watch "Pro" si differenzierà per uno schermo più grande e più resistente alla frantumazione, per un corpo più robusto con una custodia che non è in alluminio e per una maggiore durata della batteria. Inoltre, secondo Gurman, sarà dotato di un sistema di tracciamento del nuoto e di escursioni migliorato.

Sebbene Gurman proponga alcuni nomi potenziali per l'Apple Watch rugged - che si dice abbia internamente il nome in codice N199 - come Apple Watch Max, Apple Watch Extreme e Apple Watch Explorer Edition, afferma di ritenere che l'azienda opterà per il nome e il marketing di Apple Watch Pro.

Inoltre, Gurman afferma che le sue fonti gli hanno detto che sarà disponibile solo in un modello cellulare, come l'Apple Watch Hermes, e non in modelli Bluetooth e cellulari come i Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro. Secondo lui avrà una cassa di dimensioni comprese tra 46 e 47 mm e pensa che il prezzo potrebbe partire da circa 900 o 999 dollari.

Nella sua newsletter Gurman ha anche affermato che l'Apple Watch Series 8 avrà un display migliorato, un sensore di temperatura corporea e un chip S8 con le stesse prestazioni dei chip S7 e S6. Il nuovo Apple Watch SE, invece, si dice che avrà lo stesso chip S8 della Series 8, ma non avrà il sensore di temperatura corporea.

Per ora non c'è nulla di confermato, ma l'Apple Watch Pro ha assolutamente senso, quindi possiamo pensare che sia accurato.

Scritto da Britta O'Boyle.