Apple Watch Series 8 vi avvisa quando avete la febbre

(Pocket-lint) - In autunno è previsto il lancio di alcuni nuovi modelli di Apple Watch, con la Serie 8 che probabilmente sarà un aggiornamento relativamente minore rispetto alla Serie 7 esistente. Tuttavia, si dice che sarà dotato di una caratteristica di spicco.

Si dice che il dispositivo aggiornato sarà in grado di rilevare se si ha la febbre, grazie al rilevamento della temperatura corporea integrato.

A dire il vero, è da un po' che si vocifera che l'Apple Watch Series 8 potrebbe avere un sensore di temperatura. Tuttavia, Mark Gurman di Bloomberg ha scritto nell'ultima edizione della sua newsletter Power On, incentrata principalmente su Apple, che la tecnologia potrebbe essere presente anche nella vociferata edizione rugged del Watch.

Tuttavia, non crede che verrà inserita in un Apple Watch SE aggiornato.

Secondo la newsletter, la funzionalità di temperatura corporea degli orologi della Serie 8 e delle edizioni sportive dedicate non fornirà una lettura esatta, ma sarà in grado di avvisare l'utente se ritiene che la sua temperatura interna sia troppo alta. In questo modo sarà possibile effettuare una lettura più accurata e/o chiamare il medico.

Per quanto riguarda i componenti interni, Gurman ha già detto che l'elaborazione sarà identica tra le varie generazioni, quindi non ci si deve aspettare una maggiore velocità.

Scritto da Rik Henderson.