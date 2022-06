Apple Watch Series 8 sarà affiancato dai nuovi modelli rugged e SE

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple starebbe progettando almeno tre nuovi modelli di Watch per la fine dell'anno.

L'Apple Watch Series 8 dovrebbe essere affiancato da un nuovo modello SE e da un'edizione rugged destinata agli appassionati di sport estremi.

Mark Gurman di Bloomberg ha scritto nella sua newsletter Power On durante il fine settimana che non dovremmo aspettarci un enorme aggiornamento con il Watch S8. Apple utilizzerà la stessa elaborazione dell'attuale Serie 7, ha affermato.

Tuttavia, ha lasciato intendere che il prossimo anno l'S9 subirà un notevole incremento.

Tornando al refresh di quest'anno, però, potrebbe essere l'Apple Watch SE a subire un incremento più significativo. Gurman ha suggerito che potrebbe essere dotato dello stesso processore dell'S8, che lo renderà significativamente più veloce e potente dell'attuale SE.

La sua idea di una versione "rugged" dell'orologio deriva dal prossimo software watchOS, che prevede importanti miglioramenti nel tracciamento degli allenamenti e degli sport. Le metriche di nuoto, ciclismo e corsa saranno migliorate e quindi potrebbe essere lanciato un Watch specifico per questo scopo.

Per quanto riguarda l'Apple Watch Series 3, ancora in vendita sull'Apple Store, considerando che non riceverà watchOS 9 - come vi avevamo anticipato all'inizio di giugno - è probabile che venga finalmente ritirato, mentre l'SE diventerà di fatto il dispositivo entry-level.

Scritto da Rik Henderson.