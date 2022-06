Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha presentato in anteprima watchOS 9, il prossimo aggiornamento software per l'Apple Watch, durante la Worldwide Developer Conference (WWDC). Il software verrà rilasciato nel corso dell'anno, probabilmente verso settembre, e porterà con sé una serie di nuove funzionalità.

Sono previsti importanti aggiornamenti per l'app Workout, oltre a un monitoraggio del sonno più avanzato e a nuove watch face, oltre a molte altre novità che potete leggere nel nostro articolo separato.

Il vostro Apple Watch sarà in grado di eseguire watchOS 9?

Il prossimo aggiornamento del software per gli orologi di Apple supporterà la maggior parte degli ultimi modelli di Apple Watch, anche se c'è una grossa omissione rispetto a watchOS 8.

L'elenco completo dei modelli di Apple Watch compatibili è il seguente:

Apple Watch Serie 7

Apple Watch Serie 6

Apple Watch Serie 5

Apple Watch Serie 4

Apple Watch SE

Noterete che l'Apple Watch Series 3 non è presente nell'elenco, in quanto Apple ha abbandonato il supporto per lo smartwatch di quattro anni fa. Il supporto per l'Apple Watch originale e per il Watch Series 2 è stato abbandonato in precedenza.

Se non siete sicuri di quale Apple Watch avete, c'è un modo semplice per scoprirlo. Togliete l'Apple Watch dal polso e giratelo. Intorno al sensore di frequenza cardiaca sul retro del display, vedrete una scritta incisa sul retro.

All'interno di questa scritta si troverà il numero di serie dell'orologio, le dimensioni e il materiale dell'involucro.

Purtroppo non tutte le funzioni di watchOS 9 saranno disponibili per tutti gli utenti di Apple Watch. Ciò è dovuto principalmente all'hardware dei diversi modelli e non alla difficoltà di Apple.

Apple Watch Mirroring è disponibile su Apple Watch Series 6 e successivi, ad esempio, e il supporto per la tastiera in diverse lingue richiede l'Apple Watch Series 7.

