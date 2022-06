L'Apple Watch Series 3 non riceverà watchOS 9

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Finalmente è successo: Apple ha messo fine all'Apple Watch Series 3, che per anni è stato l'opzione di smartwatch più economica.

L'orologio non riceverà il prossimo aggiornamento di watchOS, il cui software sarà riservato alla Serie 4 o alle versioni successive, riposizionando di fatto l'Apple Watch SE come nuova opzione economica della linea.

La presentazione di WatchOS 9 alla WWDC non ha fatto alcun cenno a questo cambiamento nel segmento di presentazione, ma il comunicato di Apple sull'argomento riporta la notizia: "watchOS 9 sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito per Apple Watch Series 4 o successivo abbinato a iPhone 8 o successivo e iPhone SE (seconda generazione) o successivo, con iOS 16".

Questo probabilmente deluderà una vasta gamma di utenti dell'orologio, che è in circolazione da così tanto tempo che la base di installazione è senza dubbio piuttosto massiccia a questo punto. Detto questo, gli ultimi due aggiornamenti di watchOS sono stati piuttosto dolorosi da installare sulla Serie 3 a causa del suo hardware più lento e meno potente.

Lo stesso vale per il caricamento delle app sull'orologio, e tutto ciò fa pensare alla possibilità, o addirittura alla probabilità, che Apple aggiorni la fascia bassa della sua linea di orologi nel corso dell'anno, magari migliorando le specifiche dell'Apple Watch SE.

Tuttavia, per chi ha una versione più recente dello smartwatch di Apple, è possibile scoprire i numerosi cambiamenti in arrivo con watchOS nel nostro articolo dedicato a tutti i dettagli, proprio qui.

Scritto da Max Freeman-Mills.