(Pocket-lint) - Lunedì, in occasione della Worldwide Developer Conference, Apple ha presentato WatchOS 9, un importante aggiornamento in arrivo per l'Apple Watch.

Ogni estate, a giugno, Apple tiene il keynote della WWDC per svelare gli ultimi aggiornamenti del sistema operativo per tutte le sue piattaforme, compreso WatchOS. Quest'anno, Apple ha presentato WatchOS 9 annunciando di aver migliorato la capacità dell'Apple Watch di rilevare la fibrillazione arteriosa (AFib), un disturbo del battito cardiaco irregolare che causa complicazioni cardiache. Con WatchOS 9, i modelli di Apple Watch supportati possono ora offrire la funzione Cronologia AFib, che mostra la frequenza dell'AFib nel tempo.

Apple ha dichiarato di aver ottenuto l'approvazione 501(k) dalla FDA. Non si tratta di un'approvazione completa, quindi ad Apple non è stato richiesto di fornire dati di efficacia provenienti da studi clinici.

Altre nuove funzioni per la salute dell'Apple Watch includono la possibilità di mostrare le zone cardiache per comprendere meglio il livello di intensità, la possibilità di impostare intervalli di distanza e di tempo e il feedback aptico e vocale per capire meglio quando si cambia modalità durante un esercizio. Alcuni Apple Watch avranno anche nuove complicazioni e quadranti (compresi quelli astronomici), metriche di forma per i corridori e un nuovo tipo di allenamento per i triatleti che può passare automaticamente dal ciclismo al nuoto e alla corsa.

Apple ha anche incluso nuove funzioni di monitoraggio del sonno. Con Sleep Stage, WatchOS 9 è in grado di rilevare le fasi REM, centrale e profonda del sonno. Apple ha dichiarato che i dati relativi agli stadi del sonno saranno visualizzati sull'Apple Watch nell'app Sleep e che sarà possibile visualizzare ulteriori informazioni, come il tempo di addormentamento e altre metriche come la frequenza cardiaca e respiratoria, nei grafici di confronto del sonno nell'app Salute su iPhone.

WatchOS può anche tenere traccia dei farmaci e notificare quando è necessario prenderli nell'app Salute di Apple. "La nuova esperienza Medications su Apple Watch e iPhone aiuta gli utenti a gestire e tenere traccia dei loro farmaci, vitamine e integratori, consentendo loro di creare un elenco di farmaci, impostare programmi e promemoria e visualizzare le informazioni sui loro farmaci nell'app Salute", ha dichiarato Apple. "L'app Medications su Apple Watch consente agli utenti di tenere traccia dei farmaci in modo comodo e discreto in qualsiasi momento".

Infine, se si possiede un auricolare Meta Quest VR, Apple ha dichiarato che l'Apple Watch Watch può ora mostrare le statistiche di Move, il fitness tracker di Meta per il Quest, sull'app Fitness mobile e Watch.

Inoltre, le app in WatchOS 9 possono essere appuntate per un accesso rapido.

Apple non ha ancora rivelato quali modelli di Apple Watch possono eseguire WatchOS 9. WatchOS 8 supportava invece gli Apple Watch Series 3 e successivi. La beta per sviluppatori di watchOS 9 è disponibile per gli iscritti all'Apple Developer Program a pagamento su developer.apple.com a partire dal 6 giugno 2022. Una beta pubblica sarà disponibile gratuitamente per gli utenti di watchOS a luglio su beta.apple.com.

