Un brevetto Apple suggerisce l'arrivo di una fotocamera sull'Apple Watch

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ci sono state molte voci sull'aggiunta di altri sensori ai futuri modelli di Apple Watch da parte di Apple, ma la maggior parte di queste voci riguarda sensori per la salute come il sensore della temperatura corporea.

Un brevetto recentemente scoperto parla dell'aggiunta di un sensore per la fotocamera all'Apple Watch, che è un gioco completamente diverso.

AppleInsider ha riportato che il brevetto "Watch having a camera" suggerisce che gli utenti potrebbero togliere l'orologio dal polso e tenerlo sollevato per scattare una foto, con il volto che funge da mirino. Naturalmente qualcosa dovrebbe cambiare perché questo funzioni, dato che attualmente l'Apple Watch si blocca quando lo si toglie dal polso.

Il brevetto sembra tuttavia suggerire che il sensore della fotocamera potrebbe essere inserito nella Digital Crown. Secondo quanto riportato da AppleInsider, "un orologio può includere un quadrante ruotabile, come una corona ruotabile utilizzata per gli input digitali". "Una fotocamera può essere inclusa nel gruppo per consentire l'acquisizione di immagini attraverso un'apertura che si estende attraverso il quadrante".

Il brevetto dice anche che: "Un obiettivo può essere integrato all'interno dell'apertura e/o dietro l'apertura del quadrante per mettere a fuoco un'immagine di una scena. Un sensore di immagine disposto dietro l'apertura può essere configurato per rilevare il movimento di una marcatura sul quadrante, in modo da consentire al sensore di immagine di funzionare sia come fotocamera per catturare immagini di una scena, sia come sensore che rileva la rotazione del quadrante per rilevare gli input di rotazione".

Nel brevetto non viene menzionato come si potrebbe scattare una foto se la Corona Digitale ospita il sensore della fotocamera, e non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma si tratta certamente di un'idea interessante.

Ricordiamo che i brevetti non sempre significano che la funzione apparirà e di certo non ci aspettiamo di vedere questa idea nel 2022 sull'Apple Watch Series 8, ma potete leggere tutte le indiscrezioni che circondano questo dispositivo nella nostra rubrica separata.

Miglior smartwatch 2022: i migliori dispositivi indossabili Android e iPhone per tutte le tasche Di Conor Allison · 1 giugno 2022

Scritto da Britta O'Boyle.