(Pocket-lint) - Apple tipicamente rilascia la serie di Apple Watch di prossima generazione in autunno insieme a una versione aggiornata di watchOS, il sistema operativo progettato per alimentare Apple Watch. Più tardi quest'anno, Apple dovrebbe annunciare Apple Watch 8 con watchOS 9. In questa guida, esamineremo tutto quello che c'è da sapere su watchOS 9 - stiamo raccogliendo tutti i dettagli man mano che trapelano.

Inoltre, includeremo la nostra personale lista dei desideri.

Data di presentazione: probabilmente al WWDC di giugno 2022

probabilmente al WWDC di giugno 2022 Data beta : probabilmente intorno a luglio 2022

: probabilmente intorno a luglio 2022 Data di rilascio ufficiale: probabilmente settembre 2022

Apple di solito annuncia un importante aggiornamento software per l'Apple Watch alla sua conferenza annuale degli sviluppatori, WWDC, che è poi seguita da una beta per gli sviluppatori e una beta pubblica che chiunque può testare. Un rollout ufficiale per tutti i nuovi modelli di Apple Watch probabilmente non arriverà fino all'autunno - o contemporaneamente al prossimo Apple Watch. Per riferimento, Apple ha annunciato watchOS 8 e la sua beta per gli sviluppatori nel giugno 2021. La prima beta pubblica è andata in onda a luglio 2021, e il rilascio ufficiale è avvenuto a settembre 2021. Quindi, aspettatevi che watchOS 9 debutti a giugno, con la beta pubblica a seguire a luglio e un lancio completo a settembre 2022.

La beta pubblica di watchOS 9 non è ancora disponibile. Probabilmente andrà in onda quest'estate dopo la beta per sviluppatori. Pocket-lint aggiornerà questa guida per dirvi quando sarà disponibile. A quel punto, sarete in grado di installarla rapidamente e facilmente. Basta andare sul sito del programma software beta di Apple e poi seguire le istruzioni in loco. È gratuito e ci vogliono meno di 5 minuti per completarlo.

Compatibilità watchOS 9: Probabile Apple Watch 4 e successivi (incluso il SE)

L'ultimo Apple Watch 7 e anche l' Apple Watch SE (2020) sono shoo-in per ottenere watchOS 9. Onestamente, se dovessimo indovinare, l'Apple Watch 3 - uno smartwatch di quattro anni - è probabilmente sul blocco di taglio, dato che ci sono voci che sarà dismesso nel 2022. Sospettiamo che Apple Watch 4, Apple Watch 5 e Apple Watch 6 saranno idonei per watchOS 9, ma nulla è confermato.

Si sa poco di watchOS 9 in questo momento perché non è ancora disponibile. Solo un paio di cose sono trapelate sul software - ma si prega di prendere tutto questo con un grano di sale finché Apple non annuncia watchOS 9.

Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che ci potrebbero essere tre modelli di Apple Watch con un sensore di temperatura corporea. Se è così, aspettatevi che watchOS 9 abbia funzioni software per abilitare questo nuovo hardware speciale.

Mark Gurman di Bloomberg ha suggerito che un sensore di glucosio potrebbe non apparire sull'Apple Watch per gli anni a venire, nonostante le voci che suggeriscono che potrebbe apparire sulla Serie 8. In ogni caso, se il prossimo Apple Watch avrà un sensore di glucosio, aspettatevi che watchOS 9 abbia funzioni software che vi permettano di monitorare facilmente quando la glicemia scende o sale.

IlWall Street Journal ha riferito che si pensa che Apple stia sviluppando una nuova funzione per l'iPhone e l'Apple Watch che può dire se sei stato in un incidente d'auto e chiamare automaticamente i servizi di emergenza.

Pocket-lint aggiornerà questa guida con una wishlist di funzioni che il team editoriale del sito spera - ma, nel frattempo, ecco una funzione che l'autore di questo articolo desidera o si aspetta in watchOS 9:

Un brevetto è stato depositato da Apple per un sensore di luce sul retro del suo Watch che farebbe brillare la luce sul polso dell'utente e genererebbe un'immagine di campo della zona. L'immagine sarebbe caratterizzata dalle vene del braccio e agirebbe in modo unico come un'impronta digitale, permettendo all'Apple Watch di riconoscere chi ha indossato l'Apple Watch e sbloccarlo. Anche se questo è un brevetto, ci piacerebbe vederlo realizzato.

Mentre ci sono app dedicate che consentono di utilizzare volti di terze parti, non è un'esperienza nativa. Ci piacerebbe vedere aggiunto il supporto completo in modo che accedervi sia facile come trovare quelle di Apple.

